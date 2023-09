Wat is nuut met iOS 17

Apple het aangekondig dat die hoogs verwagte iOS 17- en iPadOS 17-opdaterings vanaf 18 September vir iPhone- en iPad-gebruikers beskikbaar sal wees. Die nuwe weergawe van iOS kom met 'n magdom opwindende kenmerke waarvoor gebruikers gretig gewag het.

Een van die uitstaande kenmerke wat in iOS 17 bekendgestel is, is "Kontakplakkate." Hierdie kenmerk laat gebruikers toe om te verpersoonlik hoe hul profiel verskyn tydens interaksies met ander iPhone-gebruikers. Gebruikers kan 'n prentjie byvoeg en tipografie, lettertipekleure en ander elemente aanpas om 'n unieke kontakplakkaat te skep.

Vir FaceTime-klank- en video-oproepe stel iOS 17 stempos-ondersteuning bekend. Dit beteken dat gebruikers boodskappe kan los wanneer hulle iemand bel, en ontvangers kan ook hul eie stemboodskappe los. Boonop bied FaceTime nou 3D-reaksies, insluitend harte, ballonne, vuurwerke, laserstrale en reën, wat 'n prettige en interaktiewe element by video-oproepe voeg.

AirDrop het ook verbeterings in iOS 17 ontvang. Die nuwe "NameDrop"-kenmerk vergemaklik die deel van kontakbesonderhede met ander iPhone- of Apple Watch-gebruikers deur die toestelle naby aan mekaar te bring. SharePlay is nog 'n opwindende toevoeging, wat gebruikers in staat stel om deel te neem aan gedeelde aktiwiteite soos video, musiek en speletjies deur eenvoudig twee iPhones in die buurt te hou.

Nog 'n belangrike kenmerk in iOS 17 is "Standby." Wanneer gebruikers hul iPhones horisontaal op 'n laaier plaas, vertoon dit 'n pasgemaakte koppelvlak met maklik toeganklike legstukke vir tyd, kalender, alarms en meer. Verder, Home Screen widgets is nou ten volle interaktief.

Op die iPad bied iPadOS 17 'n nuwe sluitskerm-ervaring, verbeterde tekengereedskap wanneer die Apple-potlood gebruik word, ondersteuning vir eksterne webkameras en verskeie ander verbeterings.

Beide iOS 17 en iPadOS 17 sal op 18 September beskikbaar wees vir aflaai. iOS 17 is versoenbaar met iPhone XR en later modelle, terwyl iPadOS 17 'n iPad met 'n A10 Bionic-skyfie of later vereis.

In die algemeen bring die iOS 17-opdatering 'n reeks opwindende en gebruikersvriendelike kenmerke na Apple-toestelle, wat die gebruikerservaring verbeter en nuwe maniere bied om interaksies te verpersoonlik.

