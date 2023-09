Intel kondig Thunderbolt 5 aan met indrukwekkende snelhede en kenmerke

By

Intel het amptelik die Thunderbolt 5-spesifikasie aangekondig, wat spoed van tot 120 Gbps belowe, ondersteuning vir 540Hz-speletjiemonitors en 240 watt laaikrag. Terwyl die spesifikasie nou amptelik is, sal bykomstighede en rekenaars met Thunderbolt 5-ondersteuning eers in 2024 beskikbaar wees.

Gebou op USB4 v2, Thunderbolt 5 sal versoenbaar wees met vorige weergawes van Thunderbolt en USB. In vergelyking met Thunderbolt 4, wat spoed van tot 40 Gbps ondersteun het, kan Thunderbolt 5 data teen 80 Gbps of tot 120 Gbps in 'n Bandwidth Boost-modus oordra. Hierdie modus vereis 'n hoëbandwydte-skerm, maar Thunderbolt 5 ondersteun steeds tweerigtingsnelhede van 80 Gbps daarsonder.

Die verbeterde bandwydte van Thunderbolt 5 maak dit ideaal om skootrekenaars aan verskeie skerms te koppel. Dit ondersteun verskeie 8K-monitors, drie 4K-monitors teen 144Hz (in vergelyking met twee 4K-monitors beperk tot 60Hz met Thunderbolt 4), en bied 'n minimum van 140-watt-laai, met 'n maksimum van 240 watt. Thunderbolt 5 sal ook DisplayPort 2.1 ondersteun, wat sy vermoëns verder verbeter.

Volgens Jason Ziller, die hoofbestuurder van die kliëntverbindingsafdeling by Intel, sal Thunderbolt 5 toonaangewende werkverrigting en vermoë bied om rekenaars aan monitors, dokke, berging en meer te koppel. Microsoft het nou saam met Intel gewerk om USB4 in Windows te ondersteun, wat versoenbaarheid met Thunderbolt 5 verseker.

Terwyl ons nog wag op besonderhede oor watter bykomstighede Thunderbolt 5 sal ondersteun, word verwag dat dokke, monitors en bergingsaandrywers van die eerstes sal wees wat Thunderbolt 5-konneksie in 2024 bied.

Oor die algemeen beloof Thunderbolt 5 aansienlike verbeterings in spoed, laaikrag en skermondersteuning, wat dit 'n opwindende ontwikkeling maak vir beide tegnologie-entoesiaste en professionele persone.

