Intel onthul Thunderbolt 5: Vinniger snelhede en verbeterde vertoonervaring

Intel het amptelik besonderhede aangekondig oor die komende Thunderbolt 5-kabel, wat na verwagting in 2024 bekendgestel sal word. Die mees noemenswaardige kenmerk van Thunderbolt 5 is sy vermoë om data teen 'n spoed van tot 120 gigabits per sekonde (Gbps) oor te dra, terwyl dit gelyktydig data teen tot 40 Gbps ontvang. Hierdie nuwe kenmerk, genaamd Bandwidth Boost, word geaktiveer wanneer 'n hoëbandwydte-skerm aan die Thunderbolt-poort gekoppel word.

In vergelyking met sy voorganger, Thunderbolt 4, bied Thunderbolt 5 twee keer die spoed, met 'n verstekmodus van 80Gbps in beide rigtings. Benewens die vinniger data-oordragtempo, ondersteun Thunderbolt 5 ook dubbele 6K-monitors, terwyl Thunderbolt 4 slegs dubbele 4K-monitors ondersteun.

Thunderbolt 5 sal versoenbaar wees met vorige weergawes van Thunderbolt en is gebaseer op verskeie spesifikasies, insluitend USB-IF USB4 Weergawe 2.0, VESA DisplayPort 2.1 en PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Een van die belangrikste vooruitgang in Thunderbolt 5 is die gebruik van puls-amplitude-modulasie-3 (PAM-3) seintegnologie, wat hoër kloktempo's moontlik maak en algehele werkverrigting verbeter. Thunderbolt 5 is ook ontwerp om vertoonbandwydte dinamies te bestuur, wat die toewysing van bandwydte optimaliseer op grond van die vereistes van individuele skerms.

Intel verwag dat Thunderbolt 4 en Thunderbolt 5 vir 'n paar jaar saam sal bestaan, met hoofstroomgebruikers wat Thunderbolt 4 aanneem en skeppers en gamers wat vroeë aannemers van Thunderbolt 5 is. Skeppers sal baat vind by Thunderbolt 5 se verhoogde snelhede en verbeterde vertoonvermoëns, wat hulle in staat stel om met hoër te werk. resolusies en veelvuldige monitors.

Oor die algemeen beloof Thunderbolt 5 om vinniger snelhede, verbeterde werkverrigting en 'n voortreflike vertoonervaring te lewer. Dit is ingestel om konnektiwiteit in die rekenaar- en bykomstighede-industrie te verander wanneer dit in 2024 vrygestel word.

