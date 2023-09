Instagram se Threads-toepassing brei sleutelwoord- en onderwerpsoekfunksie uit na meer lande

Instagram se kommunikasie-toepassing, Threads, brei sy sleutelwoord- en onderwerpsoekfunksie uit na verskeie lande, insluitend Indië, die Verenigde State, die Verenigde Koninkryk, Argentinië, Mexiko en ander. Hierdie uitbreiding het ten doel om meer gebruikers na die platform te lok, wat die onlangse afname in gebruik teëwerk. Die kenmerk sal beskikbaar wees op beide die Threads-mobiele toepassing en die onlangs bekend gestelde webtoepassing.

Voorheen het Threads net gebruikers toegelaat om na spesifieke gebruikerrekeninge te soek. Met hierdie opdatering kan gebruikers egter nou vir plasings soek op grond van sleutelwoorde of frases. Deur die soekikoon te tik en 'n relevante sleutelwoord of frase in die soekbalk in te voer, kan gebruikers deur relevante drade blaai.

Threads, wat in Julie as 'n teksgebaseerde gesprek-toepassing bekend gestel is, het aanvanklik geweldige sukses ervaar met 100 miljoen inskrywings binne vyf dae na die vrystelling daarvan. Die toepassing se gebruik het egter vinnig afgeneem weens sy beperkte funksionaliteit. In reaksie hierop voeg Instagram nou basiese kenmerke by om nuwe gebruikers te lok en bestaande te behou.

Hierdie kenmerke sluit in 'n ten volle funksionele webweergawe, 'n chronologiese toevoer van plasings, 'n volgende oortjie en 'n herplasingsoortjie. Die toepassing kort egter steeds 'n paar fundamentele kenmerke soos ondersteuning vir veelvuldige rekeninge, 'n wysigknoppie en direkte boodskappe.

Mark Zuckerberg, die uitvoerende hoof van Meta, Instagram se moedermaatskappy, het tydens die maatskappy se verdienstekonferensie in Julie optimisme oor Threads uitgespreek. Hy het verwag dat die toepassing die volgende sosiale netwerk van miljarde gebruikers in die reeks toepassings sou word wat Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger insluit. Zuckerberg het erken Threads het nog ruimte vir verbetering in terme van basiese funksionaliteit, maar het vertroue uitgespreek in die toepassing se potensiaal vir groei.

In die algemeen is die uitbreiding van Threads se soekfunksie na meer lande en die toevoeging van basiese kenmerke daarop gemik om gebruikersbetrokkenheid op die platform te laat herleef en sy posisie in die sosiale media-landskap te versterk.

