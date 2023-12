Kunsmatige intelligensie neem lesse uit die natuur vir tegnologiese vooruitgang

Die natuur was nog altyd 'n bron van inspirasie vir menslike innovasie en tegnologiese vooruitgang. Terwyl mensveroorsakende klimaatsverandering groot omgewingsuitdagings inhou, wend navorsers hulle toenemend tot die natuur om oplossings te vind. Volgens Evripidis Gkanias, ’n navorser aan die Universiteit van Edinburgh, het die oplossings wat deur die natuur verskaf word oor miljarde jare ontwikkel en is dit herhaaldelik getoets.

Gkanias glo dat die natuur ook waardevolle lesse kan bied vir die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie. Terwyl menslike kreatiwiteit interessant is, kan dit nie ooreenstem met die robuustheid van die natuur nie. Ingenieurs is bewus hiervan, en hulle ondersoek hoe hulle van die natuur kan leer om meer doeltreffende en duursame tegnologie te skep.

Een voorbeeld van natuurgeïnspireerde tegnologie is die ontwikkeling van passers wat insek-oë naboots. Sommige insekte, soos miere en bye, navigeer op grond van die intensiteit en polarisasie van sonlig en gebruik die son se posisie as 'n verwysingspunt. Navorsers het die oogstruktuur van hierdie insekte herhaal om ligbespeurende kompasse te skep wat die son se ligging kan skat, selfs op bewolkte dae. Anders as gewone passers wat op die aarde se magnetiese veld staatmaak, word hierdie kompasse nie maklik deur elektroniese geraas versteur nie. Met verdere ontwikkeling en befondsing kan hierdie kompasse kompakte en liggewig produkte word wat vir almal beskikbaar is.

Die natuur verskaf nie net inspirasie uit die diereryk nie, maar ook uit plante. Navorsers het 'n opblaasrobot geskep wat na lig of hitte "groei", soortgelyk aan hoe wingerde teen mure of oor woudvloere kruip. Hierdie buisvormige robotte kan hulself bestuur deur vloeistofgevulde sakke te gebruik, wat hulle koste-effektiewe alternatiewe vir elektroniese robotte maak. In die toekoms kan hierdie robotte 'n deurslaggewende rol speel om smeulende brande te bestry en koolstofvrystellings te verminder.

Nog 'n fassinerende natuur-geïnspireerde tegnologie is die gebruik van slymerige kombucha-matte om "kombucha-elektronika" te skep. Hierdie matte, wat deur gis en bakterieë geproduseer word tydens die fermentasie van die gewilde tee-gebaseerde drankie, het eienskappe soortgelyk aan tekstiele of leer. Hulle is bioafbreekbaar, volhoubaar en kan selfs dae lank in water gedompel word sonder om vernietig te word. Navorsers beoog om sensors en elektronika binne die materiaal self in te sluit, wat lei tot naatlose integrasie van tegnologie met die menslike liggaam.

Die natuur se ontwerpe is nie beperk tot diere en plante nie. Navorsers het selfs gekyk na die unieke struktuur van pangoliene, soogdiere met sagte lyf wat met reptielskubbe bedek is. Geïnspireer deur die pangolien se vermoë om in 'n bal op te krul vir beskerming, word klein robotte ontwikkel om potensieel lewensreddende take binne die menslike liggaam uit te voer, soos om medisyne af te lewer of inwendige bloeding te stop.

Die natuur se elegansie en doeltreffendheid verskaf 'n magdom kennis vir ingenieurs en navorsers. Deur inspirasie uit die natuur te neem, kan kunsmatige intelligensie en tegnologiese innovasie voortgaan om te ontwikkel en komplekse uitdagings aan te pak. Terwyl ons die gevolge van klimaatsverandering in die gesig staar, is die soek na die natuurlike wêreld vir oplossings inderdaad 'n natuurlike keuse.