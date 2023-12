Nuwe X-straal-teleskoop-sending sal in 2024 bekendgestel word

Die Chinese Akademie van Wetenskappe (CAS) berei voor om sy ruimtetuig, Einstein Probe, in Januarie 2024 te lanseer. Hierdie sending is daarop gemik om die lug te ondersoek en kragtige uitbarstings van X-straallig op te spoor wat deur geheimsinnige hemelse voorwerpe soos swart gate en neutronsterre uitgestraal word. .

Einstein Probe, 'n samewerking tussen CAS, die Europese Ruimte-agentskap (ESA), en die Max Planck Instituut vir Buiteaardse Fisika (MPE), Duitsland, sal gevorderde X-straal-instrumente met hoë sensitiwiteit en 'n wye gesigsveld gebruik. Die innoverende ontwerp van die ruimtetuig maak dit moontlik om groot dele van die lug gelyktydig te monitor, wat die ontdekking van nuwe bronne en die bestudering van X-straal-emissies oor lang tydperke vergemaklik.

X-straal-emissies van astronomiese bronne is onvoorspelbaar en verskaf fundamentele insigte in kosmiese verskynsels. Hulle word geassosieer met verskeie gebeurtenisse, insluitend botsings tussen neutronsterre, supernova-ontploffings en materie wat op swart gate val. Die Einstein Probe-sending het ten doel om ons begrip van hierdie gebeure te verbeter deur nuwe X-straalbronne te identifiseer en die wisselvalligheid van voorwerpe wat X-strale oor die hele lug uitstuur, te monitor.

Die sending hou ook betekenis in vir die studie van gravitasiegolwe. Wanneer massiewe voorwerpe, soos swart gate of neutronsterre, bots, produseer hulle golwe in die stof van ruimtetyd. Die Einstein-sonde se vermoë om kortstondige X-straalgebeure stiptelik te bestudeer, sal bydra tot die identifisering van die bronne van gravitasiegolfseine wat op Aarde waargeneem word.

Toegerus met die Wide-field X-straal Telescope (WXT) en die Follow-up X-straal Telescope (FXT), sal die Einstein sonde groot dele van die lug waarneem. Die WXT, ontwerp met innoverende Micro Pore Optics-tegnologie geïnspireer deur kreef-oë, kan 'n wye gesigsveld vasvang, wat die ruimtetuig in staat stel om byna die hele naghemel in net drie bane om die aarde te monitor. Die FXT, 'n meer sensitiewe instrument, sal spesifieke X-straalbronne bestudeer en ondersoek wat deur die WXT geïdentifiseer is.

Die ESA het 'n beduidende rol gespeel in die ontwikkeling van die wetenskaplike instrumente vir die Einstein Probe-sending, insluitend die X-straalverklikkers en optika van die WXT. Europese bydraes sluit ook die spieëlsamestellings vir die FXT se teleskope in, ontwikkel in samewerking met MPE en Media Lario (Italië). Gedurende die sending sal ESA se grondstasies help om data van die ruimtetuig af te laai.

Die lansering van die Einstein-sonde versterk ESA se verbintenis tot hoë-energie sterrekunde verder. Met missies soos XMM-Newton, Integral en die komende XRISM, gaan ESA voort om beduidende vooruitgang te maak in die verstaan ​​van die heelal deur middel van X-straal- en gammastraalwaarnemings. Die vermoëns van die Einstein Probe-sending komplementeer die gedetailleerde ondersoeke wat deur ander sendings uitgevoer is en baan die weg vir toekomstige pogings, soos die NewAthena X-straalsterrewag.