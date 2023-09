Die luukse wiele van Indiese akteurs: 'n Kykie na hul Porsche-versamelings

Van die glans en glans van die filmbedryf tot die aanloklikheid van luukse motors, Indiese akteurs het 'n voorliefde vir hoë-end voertuie. Terwyl baie handelsmerke soos Mercedes-Benz en BMW kies, neem sommige dit 'n stap verder en word trotse eienaars van Porsche-sportmotors. Kom ons kyk van naderby na 'n paar Indiese akteurs wat hul liefdesverhouding met Porsche oorgegee het.

Sunny Deol, wat hoog gery het op die sukses van sy jongste film, Gadar 2, het vroeër vanjaar 'n Porsche 911 GT3 Touring by sy versameling gevoeg. Hierdie 2023-model, wat ongeveer Rs 3 crore kos, is met trots saam met sy veteraan-akteur-pa, Dharmendra, vertoon. Sunny Deol se bewondering vir die Porsche-handelsmerk is duidelik, aangesien hy ook die 911 van twee vorige generasies besit.

Ram Kapoor, bekend vir sy eklektiese versameling, insluitend eksotiese motors en fietse, het 'n blou Porsche 911 in 2021 aangeskaf. Hierdie spesifieke 911 behoort aan die 992-generasie en is toegerus met 'n kragtige 3.0-liter dubbelturbo-aangejaagde sessilinder Boxer-enjin.

Bobby Deol, een van die vroeë eienaars van 'n Porsche in die Indiese filmbedryf, besit 'n 2013 Porsche 911 Carrera 4S. Hierdie weergawe van die ikoniese 911-reeks beskik oor 'n 3.8-liter turbo-aangejaagde inlyn-ses-enjin, wat 'n indrukwekkende 400 PS krag en 440 Nm wringkrag lewer.

Farhan Akhtar, 'n veelsydige persoonlikheid wat bekend is vir sy uiteenlopende rolle op die skerm en van die skerm af, besit met trots 'n ligpers 2015 Porsche Cayman GTS. Hierdie variant van die Cayman word aangedryf deur 'n 3.4-liter turbo-aangejaagde inlyn-ses petrolenjin, wat 340 PS krag en 380 Nm wringkrag lewer.

Madhuri Dixit, die toonbeeld van grasie en skoonheid, is onlangs saam met haar man op die Mumbai-lughawe in 'n wit Porsche 911 Turbo S gesien, wat haar eienaarskap van hierdie pragtige sportmotor bevestig. Hierdie spesifieke variant van die 992 iterasie word aangedryf deur 'n 3.8 liter dubbelturbo-aangejaagde plat-ses-enjin, wat 'n verstommende 645 PS krag en 800 Nm wringkrag oplewer.

Dulquer Salmaan, 'n gewilde Suid-Indiese akteur en ywerige motor-entoesias, is trots daarop om nie net een nie, maar twee Porsche-sportmotors te besit. Sy eerste is 'n blou Porsche 911 GT3, terwyl sy tweede 'n blou Panamera Turbo is. Die GT3 is toegerus met 'n 4.0-liter sessilinder-bokserenjin wat natuurlik aangeblaas word, terwyl die Panamera Turbo met 'n 4.0-liter V8-petrolenjin spog.

Mamta Mohandas breek die vorm van vroulike aktrises wat sportmotors kies deur die eienaar van 'n heldergeel Porsche 911 Carrera S te word. Hierdie skoonheid kom met 'n 3.0-liter dubbelturbo-aangejaagde sessilinder petrolenjin, wat 450 PS krag en 530 Nm lewer van wringkrag.

Fahadh Faasil, nog 'n gewilde Malayalam-akteur en hardcore motor-entoesias, staan ​​uit met sy unieke keuse van 'n Python Green Porsche 911 Carrera S. Aangedryf deur 'n 3.0-liter tweeturbo-aangejaagde sessilinder-enjin, lewer hierdie Porsche 448 PS krag en 530 Nm wringkrag.

Hierdie Indiese akteurs wys met trots hul liefde vir luukse wiele deur hul gewaardeerde Porsche-versamelings. Terwyl hulle voortgaan om op die groot skerm te verblind, voeg hul luukse ritte 'n ekstra tikkie glans by hul reeds glansryke lewens.

