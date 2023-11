Verken die potensiaal van die volgende generasie Mars-helikopters

Die National Aeronautics and Space Administration (NASA) verskuif voortdurend die grense van ruimteverkenning. In 'n onlangse ontwikkeling het NASA 'n boeiende video vrygestel wat koolstofvesel-rotorlemme uitstal met die potensiaal om in die volgende generasie Mars-helikopters gebruik te word. Hierdie eksperimentele toetsing het by NASA se Jet Propulsion Laboratory in Suid-Kalifornië plaasgevind, net een dag voor die geskiedenismakende vlug van die Ingenuity-helikopter op Mars.

Die vooruitgang in rotorlem-tegnologie is beduidend. Die nuwe koolstofvesellemme, langer en sterker as dié op die Ingenuity Mars Helicopter, is op die proef gestel. Oor 'n tydperk van drie weke is die lemme teen toenemend hoër snelhede en steekhoeke gespin, met die doel om hul vermoë om supersoniese snelhede te weerstaan, te evalueer. Opmerklik genoeg het hulle byna supersoniese snelhede tydens toetsing bereik, wat beter as hul voorgangers presteer het.

NASA glo dat hierdie meer doeltreffende en robuuste lemme die potensiaal het om toekomstige Mars-sendings te revolusioneer. Deur groter en meer bekwame helikopters moontlik te maak, maak hulle moontlikhede oop vir verdere verkenning en wetenskaplike ontdekkings op die Rooi Planeet. Daar is egter uitdagings wat oorkom moet word, veral die bestuur van turbulensie wat veroorsaak word deur vibrasie namate die lempunte supersoniese snelhede nader.

Terwyl die voorpunt-rotorlemme op Aarde getoets is, het die Ingenuity Mars-helikopter opslae gemaak op Mars self. Dit het sy 59ste vlug voltooi, wat tot 'n hoogte van 66 voet (20 meter) gestyg het, wat sy hoogste vlug tot nog toe merk. NASA het 'n fassinerende video van die vlug gedeel, vasgevang deur beide die Mastcam-Z op die Perseverance Mars-rover en Ingenuity se afwaarts wysende Navcam, wat twee unieke perspektiewe bied.

Met Ingenuity se merkwaardige prestasies en die suksesvolle toetsing van die koolstofvesel-rotorlemme, het NASA trots verklaar dat "vir die eerste keer in die geskiedenis, twee planete die tuiste was van die toets van toekomstige vliegtuigontwerpe." Hierdie mylpaal verteenwoordig die konvergensie van baanbrekende vooruitgang in lugvaarttegnologie, wat ons nader bring aan die ontrafeling van die raaisels van Mars.

Vrae:

V: Wat was die vernaamste prestasies van die Ingenuity Mars Helicopter?

A: Die Ingenuity Mars Helikopter het nuwe hoogte- en lugspoedrekords op die Rooi Planeet behaal deur eksperimentele vlugtoetse.

V: Wat maak die volgende generasie koolstofvesel-rotorlemme belangrik?

A: Die nuwe rotorlemme is langer, sterker en doeltreffender as hul voorgangers, wat moontlik groter en meer bekwame Mars-helikopters moontlik maak.

V: Waarom is die bestuur van turbulensie 'n uitdaging teen supersoniese snelhede?

A: Soos die lempunte supersoniese snelhede nader, kan vibrasie-veroorsakende turbulensie vinnig moeilik word om te beheer.

V: Hoeveel vlugte het die Ingenuity Mars Helicopter voltooi?

A: Die Ingenuity Mars Helicopter het 66 vlugte voltooi, wat sy beplande 30-dae-sending met 32 ​​keer oortref het.

V: Wie het gesê: "Ons volgende generasie Mars-helikoptertoetsing het letterlik die beste van albei wêrelde gehad"?

A: Teddy Tzanetos, Ingenuity se projekbestuurder en bestuurder vir die Mars Sample Recovery Helikopters, het hierdie stelling gemaak.