Huawei se Mate 60 Pro-slimfoon wys China se binnelandse tegnologiese vermoëns

Huawei Technologies Co. het 'n beduidende stap geneem om China se vordering met die ontwikkeling van sy binnelandse tegnologiese vermoëns te wys met sy nuutste slimfoonmodel, die Mate 60 Pro. Hierdie slimfoon bevat prominent 'n groot deel van Sjinees vervaardigde komponente, benewens sy Chinees-ontwerpte en vervaardigde Kirin-verwerker.

Die afbreekontleding wat deur TechInsights vir Bloomberg gedoen is, onthul dat Huawei verskeie komponente van Chinese maatskappye verkry het. Die Mate 60 Pro bevat 'n radiofrekwensie-voorkantmodule van Beijing OnMicro Electronics Co., 'n satellietkommunikasiemodem van Hwa Create Co., en 'n RF-senderontvanger van Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc. se geheue is die enigste geheue. vreemde komponent tot dusver geïdentifiseer.

Die afhanklikheid van binnelandse verskaffers vir tegnologie-komponente is 'n indrukwekkende prestasie vir Huawei, gegewe die uitdagings wat hy in die gesig gestaar het nadat hy in 2020 deur Amerikaanse sanksies van die mark vir gevorderde skyfies en skyfievervaardiging afgesny is. Die maatskappy het voorheen op Amerikaanse verskaffers staatgemaak vir noodsaaklike kommunikasieskyfies en moes alternatiewe maniere soek om sy verwerkers en draadlose skyfies te vervaardig.

Ten spyte van hierdie teëspoed het Huawei daarin geslaag om 'n slimfoon met hoofsaaklik Sjinees vervaardigde komponente te skep, wat sy vermoë demonstreer om die tegnologiese embargo te navigeer. Die Mate 60 Pro se draadlose snelhede is op gelyke voet met 5G-toestelle, en die toestel vertoon geen ongewone batteryafvoer nie.

Daar bly egter vrae oor die produksievolume en koste van hierdie komponente. Huawei moet meeding met gevestigde spelers soos Apple en Samsung, wie se slimfone skyfies gebruik wat minstens twee generasies voor Huawei se jongste aanbieding is. Nietemin is die vrystelling van die Mate 60 Pro sonder gedetailleerde spesifikasies deur staatsmedia gevier as bewys dat Amerikaanse pogings om China se toegang tot gevorderde tegnologieë te beperk misluk het.

Die sukses van die Mate 60 Pro kan aansienlike implikasies vir Huawei en die Chinese slimfoonmark hê. Ontleders skat dat as Huawei 5 miljoen eenhede verkoop, dit 38% van iPhone-verkope in China kan kannibaliseer. Aanbodbeperkings en lae produksie-opbrengste laat egter onsekerheid oor Huawei se vermoë om in die vraag te voorsien, ontstaan.

Terwyl Huawei voortgaan om voort te gaan met sy binnelandse tegnologiese vermoëns, moet dit nog gesien word hoe die VSA sal reageer. Verteenwoordiger Michael McCaul het te kenne gegee dat Huawei se verskaffers, soos Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), moontlik Amerikaanse sanksies oortree het. Die uitkoms van hierdie ontwikkelings kan verreikende implikasies vir beide Huawei en die globale tegnologie-industrie hê.

Bronne: Bloomberg News, TechInsights