Die Heart Rhythm Society maak gereed vir die tweede jaarlikse HRX-geleentheid in Seattle

Die Heart Rhythm Society (HRS) berei voor vir sy tweede jaarlikse HRX-geleentheid, 'n wêreldwye gesondheids- en tegnologie-konferensie wat professionele persone uit die gesondheidsorg- en tegnologie-industrieë bymekaarbring. Die konferensie het ten doel om die status quo uit te daag en pasiëntsorg te transformeer deur innovasie en samewerking.

HRX 2023 sal van 21 tot 23 September 2023 by die nuwe Summit-konvensiesentrum in Seattle plaasvind. Die unieke eenkamer-omgewing van die lokaal is ontwerp om betrokkenheid te maksimeer en kreatiwiteit en samewerking tussen deelnemers te bevorder.

Die konferensie sal 'n verskeidenheid programme bevat wat gefokus is op kardiovaskulêre digitale gesondheid. Sessies sal oplossingsgerigte besprekings en aanbiedings insluit oor onderwerpe soos opkomende virtuele sorgmodelle, die impak van digitale tegnologie op gesondheidsongelykhede en perspektiewe op digitale gesondheidsbefondsing.

Daarbenewens sal HRX AbstracX, aangedryf deur die Cardiovascular Digital Health Journal, 15 geselekteerde innoveerders ten toon stel wat hul werk in 10 minute mondelinge aanbiedings sal aanbied. Die konferensie sal ook 'n toonhoogtekompetisie bied, waar vyf geselekteerde spanne sal meeding om kontantpryse van befondsers.

Uitvoerende mede-vervaardigers Dr. Sana M. Al-Khatib en Dr. Jagmeet P. Singh het opgewondenheid uitgespreek oor die komende konferensie en die potensiaal daarvan om samewerking te skep en tegnologiese benaderings tot pasiëntsorg te bevorder. Hulle glo dat die toekoms van gesondheidsorg in virtuele, digitale en voorpunt-tegnologie lê.

Die Heart Rhythm Society is toegewy aan die bevordering van opvoeding en voorspraak vir professionele persone en pasiënte in hartritme, met die fokus op die bevordering van die veld van elektrofisiologie.

