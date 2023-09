Hoe om jou Apple Watch te Ping met behulp van iPhone se beheersentrum

Een van die nuwe kenmerke in iOS 17 stel jou in staat om jou gekoppelde Apple Watch met jou iPhone se beheersentrum te ping, sonder om deur die Soek My-toepassing te gaan. Hierdie handige kenmerk is veral nuttig wanneer jy jou Apple Watch probeer opspoor op moeilike plekke soos onder die rusbank of in 'n laai.

Om van hierdie kenmerk gebruik te maak, sal jy die "Ping My Watch"-knoppie handmatig by jou beheersentrum moet voeg. Hier is hoe:

1. Maak die Instellings-toepassing op jou iPhone oop.

2. Gaan na die Beheersentrum-afdeling.

3. Tik onder "Meer kontroles", die groen "+"-ikoon vir die Ping My Watch-opsie.

Sodra jy die Ping My Watch-knoppie by jou beheersentrum gevoeg het, kan jy jou Apple Watch maklik opspoor deur op die ikoon te tik. Dit sal jou Apple Watch 'n hoorbare toon laat uitstuur, wat dit vir jou makliker maak om te vind.

Dit is belangrik om daarop te let dat die Ping My Watch-funksie net werk wanneer jou iPhone en Apple Watch binne Bluetooth-reeks is of aan dieselfde Wi-Fi-netwerk gekoppel is. As jou Apple Watch verlore raak of gesteel word, sal jy steeds die Soek My-toepassing moet gebruik om dit op te spoor.

Jy kan die Ping My Watch-funksie gebruik selfs al is jou Apple Watch gesluit, laai of op jou pols. Dit maak dit 'n veelsydige hulpmiddel om jou horlosie in enige situasie te vind.

Ten slotte, die nuwe Ping My Watch-funksie in iOS 17 se beheersentrum stel jou in staat om jou Apple Watch maklik met jou iPhone op te spoor. Deur die Ping My Watch-knoppie by jou beheersentrum te voeg, kan jy jou Apple Watch 'n hoorbare toon laat uitstuur om jou te help om dit te vind. Maak net seker dat jou iPhone en Apple Watch binne bereik is of aan dieselfde Wi-Fi-netwerk gekoppel is.+