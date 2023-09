Hoe om berging op MacOS-toestelle te optimaliseer

As jy 'n MacBook Pro of MacBook Air met beperkte berging besit, weet jy hoe vinnig daardie spasie kan vol word. MacOS het egter 'n ingeboude kenmerk genaamd Optimaliseer berging wat kan help om waardevolle spasie op jou hardeskyf te bespaar. Hierdie kenmerk werk saam met "Stoor in iCloud" en "Maak asblik outomaties leeg," en dit verwyder outomaties Apple TV-flieks en TV-programme wat jy gekyk het, asook behou net die mees onlangse e-posaanhegsels wanneer stoorspasie 'n probleem word .

Om die Optimaliseer berging-funksie op jou MacOS-toestel te aktiveer, volg hierdie stappe:

Maak seker dat jou toestel MacOS gebruik en opgedateer is na die nuutste weergawe. Maak die stelselinstellings oop vanaf die Launchpad of die spyskaart. Klik in die linkerkantbalk op "Algemeen" en klik dan op "berging". Uit die lys opsies, klik op "Optimaliseer" en bevestig jou keuse.

Sodra jy Optimaliseer berging geaktiveer het, sal MacOS begin om spasie vry te maak deur videodata van Apple TV+ te verwyder en net die mees onlangse e-posaanhegsels te behou. As jy gereeld Apple TV+ kyk of flieks by die Apple digitale winkel huur en koop, sal jy dalk 'n aansienlike toename in beskikbare stoorspasie opmerk.

Dit is noodsaaklik om daarop te let dat hierdie kenmerk nie video's wat jy afgelaai of geskep het, beïnvloed nie, en enige TV-programme of flieks wat jy gekoop het, kan enige tyd weer afgelaai word. As jy 'n gereelde koper of huurder van videomedia is, kan die gebruik van die Optimaliseer berging-funksie voorkom dat jou MacOS-toestel se berging te vinnig vol raak.

Bronne:

Bronartikel: Cliff Joseph/ZDNET

Let wel: URL-bronskakels nie verskaf nie