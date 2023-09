Die iPhone 15 sal USB-C gebruik: wat u moet weet

Die iPhone 15, Apple se jongste herhaling van sy ikoniese slimfoon, het 'n groot verandering gemaak wat sommige gebruikers kan irriteer. Om aan Europese regulasies te voldoen, het Apple die Lightning-aansluiting vervang met 'n nuwe ovaalvormige USB-C-aansluiting vir laai. Dit beteken dat gebruikers hul Lightning-bykomstighede, soos laaikabels en oordopjes, sal moet vervang met nuwe produkte wat USB-C gebruik.

Hierdie oorgang herinner aan toe Apple in 30 van die 2012-pen-aansluiting na Lightning oorgeskakel het, wat baie bykomstighede uitgedien het. Wat egter hierdie keer anders is, is dat die meeste mense reeds 'n USB-C-kabel het. Baie toestelle, insluitend oorfone, speletjiekonsoles en Apple se eie MacBooks, gebruik reeds USB-C as 'n standaardlaaipoort.

Die skuif na USB-C is in reaksie op 'n mandaat van die Europese Unie wat vereis dat alle slimfoonvervaardigers teen 2024 'n gemeenskaplike laaiaansluiting moet aanvaar. Dit is daarop gemik om omgewingsvermorsing te verminder deur verbruikers toe te laat om minder kragkabels te gebruik.

Alhoewel standaardisering van laaikabels 'n stap vorentoe is, is dit belangrik om bewus te wees van die potensiële gevare verbonde aan USB-C-kabels. Anders as laaiers van hoë gehalte, het goedkoper USB-C-kabels nie die nodige skyfies om jou toestel teen kragskommelings te beskerm nie. Dit is belangrik om te belê in duursame kabels van betroubare handelsmerke om te verhoed dat jou foon beskadig word.

Dit is ook belangrik om versigtig te wees oor waar jy jou USB-C-kabel inprop. As jy dit by bronne inprop met hoër spanning as wat jou foon aanvaar, kan dit jou toestel moontlik beskadig of selfs elektrosut. Hou by om laaistene van hoë gehalte te gebruik om die veiligheid van jou foon te verseker.

Vir iPhone-gebruikers wat nie van plan is om dadelik op te gradeer nie, maar steeds nuwe laaiers benodig, is draadlose laai 'n koste-effektiewe alternatief. Die EU-mandaat is slegs van toepassing op bedrade verbindings, so draadlose laaitoestelle soos Apple se MagSafe of draadlose laaiblokkies en -staanders is steeds goed om te gebruik.

In die algemeen, met die regte kabel en laaisteen, behoort die oorgang na USB-C voordele te bring soos vinniger data-oordrag en 'n vermindering in die aantal kabels wat vir verskillende toestelle benodig word. Dit beteken ook minder kabels om te dra terwyl jy reis of pendel, aangesien USB-C 'n meer algemene laaistandaard word.

Bronne:

– “Die iPhone 15 het gearriveer, en dit is ’n nagmerrie vir al jou bykomstighede” deur Brian X. Chen (The New York Times)