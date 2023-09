Migreer jou Fitbit-data na 'n Google-rekening

Opsomming: Vanaf 2025 sal dit verpligtend wees om 'n Google-rekening met Fitbit te gebruik. Alhoewel bestaande Fitbit-gebruikers nie hul data onmiddellik hoef te migreer nie, kan hulle kies om dit nou te doen om voordeel te trek uit die voordele. Om jou Fitbit-data na 'n Google-rekening te migreer maak voorsiening vir enkelaanmelding en pas Google se privaatheidkenmerke op jou Fitbit-data toe. Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie migrasie permanent is en nie ongedaan gemaak kan word nie.

Om die migrasieproses te begin, maak seker dat jou Fitbit-toepassing na die nuutste weergawe opgedateer is. Maak die toepassing oop en soek 'n boodskap met die titel "Fitbit is deel van die Google-familie." As jy hierdie boodskap sien, tik op "Begin." Kies dan jou Google-rekening uit die lys beskikbare opsies. As jy nie 'n geskikte Google-rekening het nie, kan jy 'n nuwe een skep.

In die volgende stap, hersien en bevestig jou Fitbit-opstelling, insluitend jou profielinligting en gesondheids- en welstanddata. Jy kan kies watter data jy wil migreer. Nadat u u inligting geverifieer het, hersien hoe Google Fitbit-data gebruik en stem in tot die bepalings. Jy sal ook die opsie hê om jou gesondheidsdata by te dra tot Google- en Fitbit-navorsingsinisiatiewe.

Boonop kan jy kies om jou data met Google se Health Connect API te sinkroniseer as jy wil. Sodra jy hierdie stappe voltooi het, tik "Klaar" om die migrasieproses te voltooi. Die hele proses behoort ongeveer vyf tot tien minute te neem.

Onthou dat hoewel die migrasie nie verpligtend is tot 2025 nie, kan jy vroeg migreer om voordeel te trek uit die voordele van die gebruik van 'n Google-rekening met Fitbit. Dit is die moeite werd om te oorweeg as jy van plan is om op lang termyn Fitbit- of Pixel Watch-toestelle te gebruik.

Let wel: Fitbit-gesondheid- en welstanddata kan nie vir Google-advertensieteikening gebruik word as deel van regulatoriese bepalings vir Google se Fitbit-verkryging nie.

Bronne: The Verge