Hoe om skeepsonderdele in Starfield te bekom

Skeepsonderdele is noodsaaklike items in die speletjie Starfield, aangesien dit 'n aansienlike gedeelte van jou skip se romp herstel en jou toelaat om voort te gaan met jou verkennings. As gevolg van hul massa van 10.00 elk, kan jy egter net 'n beperkte aantal van hierdie dele dra terwyl jy op avontuur gaan. Daarom is dit belangrik om te weet hoe om meer daarvan te bekom.

Daar is verskeie maniere om skeepsonderdele in Starfield te bekom. Eerstens kan u dit by verskillende verkopers en winkels koop. Hierdie dele sal tipies bo of naby die bokant van hul lys van goedere verskyn as gevolg van hul betekenis. Sommige bekende plekke waar jy skeepsonderdele kan koop, sluit in Jemison Mercantile in New Atlantis, Newill's Goods in Neon, en Shepherd's General Store in Akila. Boonop is Handelsowerheidskiosks, handelskepe en winkels ook betroubare bronne vir die aankoop van skeepsonderdele. Ander potensiële verkopers kan skeepsonderdele dra, so dit is die moeite werd om met hulle te kyk as jy dit nodig het.

Benewens die koop van skeepsonderdele, kan jy dit ook vind terwyl jy verken en plunder. Hou 'n oog vir plunderbare stoorhouers, aangesien dit skeepsonderdele kan bevat. Soms kan jy per toeval skeepsonderdele raakloop terwyl jy deur hierdie houers soek. Boonop kan vernietigde skepe ook skeepsonderdele oplewer. Alhoewel hulle hulle nie altyd sal laat val nie, is dit steeds die moeite werd om elke neergestorte skip na te gaan. Veral Crimson Fleet-skepe het 'n groter waarskynlikheid om skeepsonderdele te laat val.

As jy 'n vriendelike faksieskip teëkom wat in 'n hondegeveg betrokke is, het jy die geleentheid om "'n paar ekstra herstelonderdele" aan te vra as 'n beloning om dit te red. Dit is 'n goeie manier om skeepsonderdele gratis te bekom, aangesien die meeste skepe bereid sal wees om sommige vir jou te voorsien.

Onthou, benewens hierdie metodes, kan jy ook vir skeepsherstelwerk betaal deur met 'n Skeepsdienste-tegnikus by 'n dokbaai in 'n stad of in die Skeepsdienste-gebou te praat.

Bly goed toegerus met skeepsonderdele om te verseker dat jou skip in top toestand bly terwyl jy die uitgestrekte streke van Starfield verken. Gelukkige avontuur!

