iOS 17: Hoe om persoonlike kontakplakkate te skep en kontakte te deel met NameDrop

iOS 17, die nuutste bedryfstelsel vir iPhones, sal binnekort vrygestel word, saam met Apple se nuwe reeks produkte. Hierdie opdatering stel verskeie opwindende kenmerke bekend wat gebruikers in staat stel om hul iPhones aan te pas soos nog nooit tevore nie. Een noemenswaardige kenmerk is die vermoë om 'n unieke 'plakkaat' vir elke kontak te skep. Hierdie aanpasbare prent sal jou skerm vul wanneer jy 'n oproep met daardie persoon is of wanneer hulle jou bel.

Om 'n kontakplakkaat te skep, tik eenvoudig op "Kontakfoto en plakkaat" in die kontak se profiel. Van daar af kan jy 'n agtergrond vir die plakkaat kies. Die opsies sluit in die gebruik van 'n foto, 'n kleur agtergrond, 'n Memoji of 'n monogram. Jy kan die kontak se naamvoorkoms aanpas, insluitend die lettertipe en kleur. Die agtergrondprent kan ook geredigeer word deur dit te sny, filters toe te pas of die agtergrond te verwyder.

iOS 17 stel ook 'n nuwe kenmerk genaamd NameDrop bekend, wat gebruikers in staat stel om vinnig hul kontakinligting te deel sonder om name en telefoonnommers handmatig in te voer. Om NameDrop te gebruik, moet gebruikers hul iPhones naby mekaar hou, soortgelyk aan hoe Apple Pay gebruik word. 'n Opspringer sal verskyn met die kontakinligting wat ontvang is, wat die opsie bied om die ontvangde kontakbesonderhede te wysig.

Om 'n kontakplakkaat op iOS 17 op te dateer is so eenvoudig soos om die aanvanklike stappe te volg om dit te skep. Maak net die Telefoon-toepassing oop, vind die kontak wat jy wil wysig, en tik op "Kontak Plakkaat & Foto" om die verlangde opdaterings te maak. Boonop kan gebruikers vir hulself 'n kontakplakkaat en -foto skep deur toegang tot hul eie kontakkaart in die Telefoon-toepassing te verkry en op "My Kaart" te tik.

Neem asseblief kennis dat kontakplakkate met ander gedeel kan word, maar gebruikers het die opsie om outomatiese deel te deaktiveer. Ongelukkig is NameDrop tans slegs beskikbaar vir die deel van kontakte tussen versoenbare Apple-toestelle en is nie beskikbaar vir Android-gebruikers nie.

