Nuwe KI-stelsel gebruik satellietdata om ysberge op te spoor en hul bewegings op te spoor

’n Span astrofisici aan die Lancaster-universiteit in die VK het ’n kunsmatige intelligensie-stelsel (KI) ontwikkel wat satellietdata gebruik om ysberge op te spoor en hul bewegings te monitor. Die tegnologie is gebaseer op 'n tegniek wat oorspronklik gebruik is om sterrestelsels in die lug te soek en te ontleed.

John Stott en Matthew Chan van Lancaster Universiteit het 'n £300,000-toekenning van die VK se Wetenskap- en Tegnologie-fasiliteitsraad ontvang om die stelsel te kommersialiseer. Hulle doelwit is om die outomatiese ysberg- en see-ys-opsporingstelsel verder te ontwikkel sodat dit as ’n kommersiële produk gebruik kan word.

Die KI-stelsel spog met 'n suksessyfer van 94% en is in staat om ysberge en see-ys selfs onder wolkbedekking te identifiseer. Dit doen dit deur satellietbeelde te ontleed wat met 'n groot-area sintetiese diafragma radar (SAR) geneem is. Sodra die stelsel gereed is vir kommersiële gebruik, sal potensiële ysberggevare met kliënte in die maritieme bedryf gedeel word, insluitend handelsvaart, visvang, toeristevaartuie en skeepsversekeraars.

Hierdie nuwe tegnologie sal die maritieme bedryf grootliks bevoordeel deur te help om botsings en duur afleidings wat veroorsaak word deur onverwagte ontmoetings met ysberge te voorkom. Deur ysberge akkuraat te identifiseer en na te spoor, sal skepe hul roetes kan aanpas of die nodige voorsorgmaatreëls kan tref om hierdie gevare te vermy.

Die KI-stelsel se vermoë om onder wolkbedekking te funksioneer is veral voordelig, aangesien dit verseker dat dit doeltreffend in verskeie weerstoestande kan funksioneer. Hierdie voorpunt-tegnologie het die potensiaal om ysbergopsporing en -monitering te verander, wat veiligheid en doeltreffendheid in die maritieme bedryf verbeter.