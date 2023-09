Hoe om te verhoed dat u oorbelaste word in Starfield

Starfield, Bethesda se nuutste RPG, is 'n massiewe speletjie gevul met soeke, uitheemse ontmoetings en 'n oorvloed van items om te versamel. Dit is maklik om meegevoer te word en te vind dat jy oorlaai word met te veel rommel, wat dit moeilik maak om vrylik in die speletjie rond te beweeg. Met 'n paar wenke en truuks kan jy egter hierdie frustrerende situasie vermy.

Fokus eers daarop om jou dravermoë gelyk te maak. Verhoog statistieke wat jou toelaat om meer gewig te dra sonder om oorlaai te word. Dit sal handig te pas kom tydens jou reis en jou op die lang termyn tyd bespaar. Kontroleer ook gereeld jou voorraad vir swaar items wat onnodige spasie opneem. Sorteer jou voorraad volgens gewig en raak ontslae van enige items wat jou weeg.

Een algemene skuldige van oorbelasting is skeepsonderdele. Alhoewel hierdie items nuttig is om jou skip tydens gevegte te herstel, weeg hulle 10 kg elk. Maak seker dat jy jou voorraad nagaan en hierdie lywige items op jou skip stoor eerder as om dit rond te dra.

Wanneer dit by wapens kom, kies 'n paar gunstelinge en verkoop of stoor die res. Dit sal jou help om jou vaardighede te spesialiseer, minder ammunisie te dra en vermy om talle wapens gelyktydig te bestuur. Stoor oortollige items in jou skip se vragruim om spasie in jou voorraad vry te maak. Gebruik die sneltoets wat deur Bethesda verskaf word om hulpbronne en waardevolle items vinnig na jou skip te stuur.

Hou 'n oog vir ruimtepakke wat ekstra stoorplek bied. Dit kan jou dravermoë aansienlik verhoog en help om die las van oortollige items te verlig. As jy 'n metgesel in die speletjie het, gebruik hul voorraadspasie om jou vrag ligter te maak.

Ten slotte, as jy vind dat jy steeds oorlaai is, oorweeg dit om chemikalieë of drank te gebruik om jou dravermoë tydelik te verhoog. Hierdie items bied 'n tydelike oplossing en moet spaarsamig gebruik word.

Deur hierdie wenke te volg, kan jy jou voorraad doeltreffend in Starfield bestuur en vermy dat jy te veel beswaar word. Geniet jou reis deur Bethesda se groot oopwêreld-RPG!

