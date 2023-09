Nuwe digitale modeverblyfprogram bemagtig kunstenaars in Web3-ekosisteem

Die eerste Digital Fashion Residency-program, geskep deur Draup, Vertical en Lens Protocol, het sy eerste 26 wen-aansoekers aangekondig. Die program poog om bestaande digitale ontwerpers sowel as nuwelinge te bemagtig deur gratis opleiding oor 'n kursus van ses weke te verskaf. Die werkswinkels dek verskeie onderwerpe, insluitend die evolusie van digitale mode, digitale tekstielskepping, augmented reality (AR) en speletjies. Aan die einde van die program sal inwoners werk aan 'n finale projek wat in Oktober uitgestal word.

Vertical, 'n blokketting-gebaseerde kunskurator en konsultasie, het voorheen werkswinkels aangebied wat met Web3 en kuns verband hou, maar fokus nou vir die eerste keer op digitale mode. Micol Ap, stigter en uitvoerende hoof, verduidelik dat baie kunstenaars en skeppers wat die ruimte betree, sukkel om die tegnologie te navigeer en dit in hul praktyk te inkorporeer. Daarom het hulle besluit om 'n program te skep wat spesifiek vir digitale mode aangepas is.

Maatskappye wat in hierdie kunstenaars belê, verstaan ​​dat hul sukses deurslaggewend is vir die toekoms van die bedryf. Epic Games, die eienaar van Fortnite, het byvoorbeeld 'n fonds om talentvolle skeppers te beloon. Syky en Adidas het ook reëlings in plek om inkomste te genereer uit die verkope van digitale mode wat deur hul kunstenaars geskep is. Hierdie beleggings maak dit nie net makliker om digitale mode te koop en te dra nie, maar dra ook by tot die groter aanvaarding daarvan.

Die program bied nie net opleiding nie, maar bevorder ook 'n gevoel van gemeenskap onder deelnemers. Ap beklemtoon die belangrikheid van ondersteuning wanneer die wêreld krities is oor wat hulle doen. Die doel is om kunstenaars in die Web3-ekosisteem te inspireer en op te hef, waar konsepte soos die metaverse en Web3 'n afname in openbare sentiment gesien het. Deur kunstenaars op te voed en te bemagtig, werk hierdie maatskappye aktief daaraan om digitale mode na die hoofstroom te bring.

