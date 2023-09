HMD Global kondig uitbreiding van slimfoonportefeulje aan

HMD Global, die onafhanklike Finse maatskappy agter die Nokia-handelsmerk, gaan sy slimfoonportefeulje uitbrei met die bekendstelling van fone onder sy eie HMD-handelsmerk. Hierdie aankondiging is gemaak deur Jean-Francois Baril, die medestigter, voorsitter en uitvoerende hoof van HMD Global.

Volgens Baril sal beide HMD- en Nokia-fone saam bestaan, en kliënte kan uitsien na 'n samewerking "met opwindende nuwe vennote". HMD Global het homself geposisioneer as die vinnigste groeiende 5G-slimfoonvervaardiger en 'n leier in volhoubaarheid met sy herstelbare Nokia-toestelle.

Met hierdie prestasies onder sy riem, is HMD Global nou gereed om onafhanklik die mark te betree en 'n nuwe wêreld vir telekommunikasie te skep wat op verbruikersbehoeftes gefokus is. Die maatskappy is trots daarop om een ​​van die grootste slimfoonmaatskappye in Europa te wees en beplan om hoëgehalte, bekostigbare mobiele toestelle wêreldwyd aan verbruikers te lewer.

Alhoewel geen spesifieke besonderhede of tydlyn in die aankondiging verskaf is nie, word verwag dat HMD Global binnekort meer inligting sal openbaar.

