Spyware gekoppel aan Israeliese firma NSO misbruik fout in Apple-toestelle

Navorsers by die digitale waghondgroep Citizen Lab het spyware ontdek wat hulle glo aan die Israeliese maatskappy NSO gekoppel is en 'n nuut ontdekte fout in Apple-toestelle ontgin. Die spyware, bekend as Pegasus, is gevind op die Apple-toestel van 'n werknemer van 'n Washington-gebaseerde burgerlike samelewing. Citizen Lab het verklaar dat hierdie voorval die belangrike rol beklemtoon wat die burgerlike samelewing speel in die opsporing van gesofistikeerde kuberaanvalle.

Die spesifieke besonderhede rakende die geaffekteerde individu en organisasie is nie bekend gemaak nie. Die betrokke fout kan egter iPhones wat die nuutste weergawe van iOS (16.6) gebruik, in die gedrang bring sonder enige interaksie van die slagoffer. As gevolg van Citizen Lab se bevindinge het Apple nuwe opdaterings vrygestel om die kwesbaarhede aan te spreek.

’n NSO-woordvoerder het nie onmiddellik kommentaar gelewer op die navorsing wat deur Citizen Lab gedoen is nie. Dit is opmerklik dat NSO ondersoek in die gesig gestaar is en sedert 2021 deur die Amerikaanse regering op 'n swartlys geplaas is weens beweerde misbruike, insluitende toesig oor regeringsamptenare en joernaliste.

In reaksie op die ontdekking het Citizen Lab gebruikers aangemoedig om hul Apple-toestelle op te dateer om teen moontlike sekuriteitsoortredings te beskerm. Apple het die bestaan ​​van die fout bevestig en sy kliënte aangemoedig om die nuutste sagteware-opdaterings te installeer.

Alhoewel hierdie voorval kommer wek oor die sekuriteit van Apple-toestelle, beklemtoon dit ook die belangrikheid van voortgesette samewerking tussen kuberveiligheidsnavorsers en tegnologiemaatskappye. Sulke vennootskappe kan help om kwesbaarhede te identifiseer en aan te spreek voordat hulle deur kwaadwillige akteurs uitgebuit kan word.

