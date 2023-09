Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme as Johnny Cage

Die hoogs verwagte Mortal Kombat 1 word binnekort vrygestel, en een van die opwindendste onthullings was die insluiting van die akteur en gevegskunstenaar Jean-Claude Van Damme as die karakter Johnny Cage. Van Damme se betrokkenheid by die spel is veral betekenisvol omdat hy 'n sleutelrol in die skepping van Mortal Kombat self gespeel het.

Toe die ontwikkelaars, Ed Boon en John Tobias, vir Midway gewerk het, het hulle aanvanklik vir Van Damme genader om in 'n arcade game te speel. Die akteur het egter die aanbod van die hand gewys, wat daartoe gelei het dat Boon en Tobias eerder hul eie oorspronklike vegspeletjie-projek ontwikkel het. Hierdie besluit het uiteindelik gelei tot die geboorte van Mortal Kombat.

Nou, in 'n onlangse verskyning op die geselsprogram Hot Ones, het Ed Boon die eerste blik op Van Damme as Johnny Cage onthul. Boon het tydens die onderhoud die akteur se geskiedenis met die franchise bespreek terwyl hy die hitte van 'n warm vleuel van 71,000 XNUMX Scoville-eenhede verduur het. Boon het onthul dat hulle al verskeie pogings aangewend het om Van Damme in die verlede betrokke te kry, maar dié keer het hulle goud geslaan en daarin geslaag om sy deelname te verseker.

In die brokkie van Van Damme as Cage, sien ons hoe hy voorberei om 'n ander weergawe van Johnny Cage in sy Hollywood-huis te veg. Die kostuum herinner aan Van Damme se jonger dae, veral sy rolle in Bloodsport en Kickboxer, met die ikoniese uitrusting wat bestaan ​​uit 'n gordel, pantoffels en spandex-kortbroek.

Mortal Kombat 1 bevat ook ander bekende celebrity gesigte, insluitend Megan Fox as Nitara, John Cena as Peacemaker, Antony Starr as Homelander, en JK Simmons as die stem van Omni-Man. Hierdie karakters is deel van die speletjie se eerste Kombat Pack.

Aanhangers wag gretig op die vrystelling van Mortal Kombat 1, wat op 19 September vir Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC en Xbox Series X bekendgestel sal word. Vroeë toegang is vir vyf dae beskikbaar deur die Premium Edition, wat die speletjie insluit , die eerste Kombat Pack, en die Jean-Claude Van Damme Johnny Cage-vel.

