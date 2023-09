Ierland aanvaar kontantlose neiging: wat beteken dit vir verbruikers?

Ierse kliënte word toenemend gevra om elektronies te betaal pleks van kontant te gebruik. Baie besighede, insluitend Ryanair en die leefstylwinkel Oliver Bonas, het gekies om heeltemal kontantloos te gaan. In 2022 is 54% van transaksies in Ierland met kontant betaal, vergeleke met lande soos Italië, Spanje en Duitsland waar kontantgebruik steeds hoër was.

Die skuif na digitale betalings bring gerief en elimineer die behoefte om kontant te dra, maar dit wek ook kommer. Privaatheid is 'n belangrike kwessie, met kommer oor digitale diefstal, bedrog en die deel van persoonlike inligting. Kontant bly noodsaaklik vir die digitaal gemarginaliseerdes en kwesbares. Dit bied 'n gebeurlikheid wanneer elektroniese betalingstelsels misluk, en dit bied groter beheer oor bestedingskoste, veral wanneer jy buite die eurosone reis.

Ten spyte van die gerief van digitale betalings, vereis wettige betaalmiddelwette nie altyd dat ondernemings kontant moet aanvaar nie. In 2010 het die Europese Kommissie "verpligte aanvaarding" van kontant in die eurosone aanbeveel, maar dit het ook uitsonderings toegelaat. Verskaffers kan kontant weier in buitengewone omstandighede, soos om vereffening van 'n skuld van minder as €5 met 'n €200-noot aan te bied. In Ierland word die gebruik van kontant deur kontraktereg beheer, en besighede kan kies om kontantbetalings onder sekere omstandighede te weier.

Terwyl die skuif na 'n kontantlose samelewing voordele bied, is dit belangrik om die implikasies vir verskillende groepe verbruikers in ag te neem. Privaatheid en toeganklikheid bly kritieke faktore in die voortdurende oorgang.

Bronne: Sentrale Bank van Ierland, Europese Kommissie