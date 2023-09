Republikeinse wetgewers stel wetsontwerp bekend om die sentrale bank se digitale geldeenheid te blokkeer

By

Republikeinse wetgewers in die VSA het geen tyd gemors om wetgewing na die Huisvloer te bring wat daarop gemik is om die bekendstelling van 'n sentrale bank digitale geldeenheid (CBDC) te blokkeer nie. Huis-meerderheidssweep Tom Emmer sal die Sentrale Bank Digital Currency Anti-Surveillance State Act herinstel, wat daarop gemik is om te verhoed dat die Federale Reserweraad en sy lidbanke 'n digitale weergawe van die dollar uitreik en dit gebruik om monetêre beleid te implementeer.

CBDC's het die afgelope paar jaar gewild geword, met soveel as 130 lande, wat 98% van die wêreldekonomie verteenwoordig, wat digitale weergawes van hul geldeenhede ondersoek. Hulle is egter omstrede onder kripto-entoesiaste en konserwatiewes omdat, anders as tradisionele kripto-geldeenhede, CBDC's 'n monetêre skakel tussen private burgers en die regering vestig.

Een van die belangrikste bekommernisse is dat regerings CBDC's kan gebruik om onbelemmerde toegang tot private burgers se finansiële data te verkry, wat lei tot kommer oor verbeterde toesig. Kritici voer aan dat die potensiële toegang tot en ontginning van gebruikersdata swaarder weeg as die voordele van lae transaksiekoste en verhoogde finansiële insluiting.

Die Biden-administrasie het verklaar dat daar geen planne is om 'n CBDC uit te reik nie, maar GOP-wetgewers bly skepties weens die ontluikende stappe wat deur die Federale Reserweraad geneem is, soos navorsing en loodsprogramme, om die moontlikheid te ondersoek om 'n CBDC te implementeer.

Huis-meerderheidssweep Tom Emmer se bygewerkte wetsontwerp poog om die ontwikkelende digitale batebeleidslandskap aan te spreek. Dit stel 'n verbod in op "gemiddelde CBDC's", wat deur die Federale Reserweraad uitgereik word, maar deur kleinhandelbanke en ander finansiële instellings bestuur word in plaas van direk deur die Fed. Dit is die model wat China vir sy digitale yuan gebruik.

Die wetsontwerp verwyder ook 'n bepaling wat vereis dat die Fed CBDC-loodsprogramme of -studies aan die Kongres moet rapporteer, aangesien hierdie kwessies in afsonderlike wetsontwerpe aangespreek word. Alhoewel dit onwaarskynlik is dat wetgewing teen CBDC vanjaar sal slaag as gevolg van Demokratiese beheer van die Senaat en die Wit Huis, hoop voorstanders van die wetsontwerp om die publieke bewustheid te verhoog oor die moontlike nadele van CBDC's.

Die bygewerkte wetsontwerp kom voor 'n Huis Finansiële Dienste-subkomiteeverhoor oor CBDC's, en Gary Gensler, voorsitter van die Securities and Exchange Commission, sal na verwagting getuig oor sy benadering tot digitale bateregulering voor die Senaat se bankkomitee.