Android onthul handelsmerkverbouing met opgeknapte identiteit

Google het Android sy eerste handelsmerk-hervorming in meer as vier jaar gegee terwyl dit voorberei om Android 14 bekend te stel. Die opgeknapte identiteit bring Android se handelsmerk nouer in lyn met Google s'n, wat hul onderlinge verband beklemtoon. Die opvallendste verandering is die verskuiwing van die kleinletter 'android' na 'Android', wat meer gewig by die woord voeg en die status daarvan as 'n Google-produk onderstreep.

Die ikoniese bugdroid-gelukbringer, 'n simbool van Android vir jare, bly onveranderd, maar is omskep in 'n 3D-kunswerk vir hierdie handelsmerkopdatering. Ten spyte van sy gebrek aan spraak, word die bugdroid wêreldwyd erken en beliggaam die gees van Android.

Die verfrisde Android-handelsmerk sal later vanjaar op toestelle en platforms geïmplementeer word, wat saamval met die vrystellings van Android 14 en die Pixel 8-reeks. Hierdie herverbeelde identiteit versterk die sterk verband tussen Android en Google, wat die belangrikheid van Google se toepassings en dienste binne die Android-ekosisteem beklemtoon.

Benewens die handelsmerk-hervorming, stel Google nuwe kenmerke bekend deur sy Quarterly Feature Drop vir Android. Hierdie verbeterings sluit die Assistance At a Glance-legstuk in en die vermoë om QR-kode en strepieskode-passe by Wallet te voeg, wat die gerief en funksionaliteit vir Android-gebruikers verder verbeter.

Met hierdie handelsmerkopdatering en deurlopende innovasies is Android en Google gereed vir die toekoms, wat verseker dat beide handelsmerke aanhou ontwikkel en aan die behoeftes van gebruikers wêreldwyd voldoen.

Definisies:

– Android: Android is 'n mobiele bedryfstelsel wat deur Google ontwikkel is.

– Handelsmerk-hervorming: 'n Herstel of verversing van 'n handelsmerk se visuele identiteit en handelsmerkelemente om in lyn te kom met sy huidige doelwitte en posisionering.

– Bugdroid: Die bugdroid is die gelukbringer van Android, 'n groen robot wat die Android-bedryfstelsel en sy gemeenskap verteenwoordig.

– QR-kode: ’n QR-kode is ’n tipe strepieskode wat geënkodeerde inligting bevat en met ’n slimfoon of QR-kodeleser geskandeer kan word.

– Pixel 8-reeks: Die Pixel 8-reeks verwys na die komende slimfone wat deur Google onder die handelsmerk Pixel vrygestel word.

Bronne: Die inligting in hierdie artikel is gebaseer op die bronartikel en algemene kennis.