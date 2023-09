Google stel proefleesfunksie op Gboard bekend: 'n Kragtige KI-gebaseerde skryfinstrument

By

Google se gewilde sleutelbordopsie vir Android, Gboard, gaan 'n reeks nuwe generatiewe KI-kenmerke ontvang. Op die onlangse I/O 2023-ontwikkelaarkonferensie het Google sy planne onthul om Gboard met verskeie KI-nutsgoed te verbeter. Onder hierdie nuwe toevoegings is die "Proeflees"-opsie, tans slegs beskikbaar vir beta-toetsers.

Met die komende weergawe 13.4-opdatering sal die Proeflees-kenmerk op die beta-weergawe van Gboard vir Android begin verskyn. Hierdie KI-aangedrewe nutsding sal gerieflik in die sleutelbord se nutsbalk geleë wees en is daarop gemik om gebruikers te help om hul teks vir spel- en grammatikale foute na te gaan.

Volgens berigte is die Proeflees-kenmerk die eerste keer op die Pixel Fold gesien, met 'n "Fix it"-opdrag saam met Google se simbool vir generatiewe KI. Wanneer hierdie opsie gekies word, word 'n opwip-verduideliking verskaf wat gebruikers inlig dat hul teks na Google gestuur sal word vir verwerking wanneer die kenmerk geaktiveer is.

Gebruikers kan eenvoudig die "Proeflees"-opsie binne Gboard se nutsbalk tik, wat die KI toelaat om die teks te ontleed en voorstelle te gee om enige bespeurde spel- of grammatikafoute reg te stel, asook om leestekens by te voeg. Voorgestelde regstellings word vergesel van 'n "Fix it"-knoppie, waarop gebruikers kan tik om die foute outomaties reg te stel.

Hierdie nuwe kenmerk het die potensiaal om die bestaande outokorreksie-funksionaliteit te vervang, en bied meer akkurate en konteksspesifieke voorstelle vir teksverbeterings. Boonop is daar gerugte dat Google aktief besig is om verdere KI-gebaseerde kenmerke vir Gboard te ontwikkel, soos 'n KI-aangedrewe plakkerskepper en 'n "toon"-kenmerk wat gebruikers in staat stel om boodskappe met verskillende kleure te herskryf, wat wissel van formeel tot informeel .

Google se bekendstelling van die Proeflees-kenmerk op Gboard weerspieël sy verbintenis om KI te benut om gebruikerservaring te verbeter en nuttige nutsmiddels vir doeltreffende en foutvrye skryfwerk te verskaf. Die komende opdaterings is gereed om die manier waarop ons ons sleutelborde gebruik te revolusioneer, wat skryftake aangenamer en produktiewer maak.

Bronne:

– 9to5Google (bronartikel)