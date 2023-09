Daar word gerugte dat Google Tensor G3 'n nuwe verpakkingsmetode gebruik om werkverrigting te verbeter

By

Google se Tensor-skyfies het in die verlede 'n paar uitdagings in terme van werkverrigting en doeltreffendheid ondervind. Probleme met die modem en oorverhitting het gelei tot swakker seinsterkte en swak batterylewe vir Pixel-fone. Met die komende vrystelling van Google Tensor G3 blyk dit egter dat die maatskappy stappe doen om hierdie probleme aan te spreek.

Volgens gerugte sal die Pixel 8, wat die Tensor G3-skyfie sal bevat, 'n nuwe kernuitleg en verbeterde hardeware insluit. Boonop het 'n Twitter-gebruiker genaamd @Tech_Reve voorgestel dat die G3-skyfie 'n nuwe verpakkingsmetode genaamd FO-WLP (Fan-out Wafer-level packaging) sal gebruik, wat 'n eerste vir Samsung se Foundry is. Hierdie verpakkingsmetode is daarop gemik om die algehele grootte van die skyfie te verminder, terwyl die termiese werkverrigting daarvan verbeter word.

Die aanvaarding van die FO-WLP-verpakkingsmetode kan die algehele werkverrigting van die Tensor G3-skyfie aansienlik verbeter. Een van die hoofkwessies met die vorige generasie was sy neiging om te oorverhit, veral in warm somertemperature. Met die nuwe verpakkingsmetode in plek, behoort die skyfie meer doeltreffend en minder geneig tot hitte-opbou te wees.

Samsung se implementering van die FO-WLP-verpakkingsmetode is die eerste keer deur DigiTimes gerapporteer, en dit dui op 'n verandering in die vervaardigingsproses vir die maatskappy. Deur 'n veteraan van TSMC te werf, beoog Samsung om sy skyfieproduksievermoëns te verbeter.

Google is geskeduleer om die Pixel 8 en Pixel 8 Pro, albei aangedryf deur die Tensor G3-skyfie, op 4 Oktober te onthul. Alhoewel die amptelike aankondiging nog moet kom, het die maatskappy reeds 'n voorsmakie van die toestelle verskaf, insluitend die Pixel Watch 2.

Samevattend word gerugte dat die komende Google Tensor G3-skyfie vir Pixel-fone 'n nuwe FO-WLP-verpakkingsmetode sal aanneem, wat sy termiese werkverrigting en algehele doeltreffendheid sal verbeter. Tesame met ander hardeware-verbeterings en vorderings in Samsung se vervaardigingsproses, sal die G3-skyfie na verwagting aansienlike verbeterings bo sy voorgangers bied.

Bronne:

– [Twitter @Tech_Reve](nie verskaf nie)

– [DigiTimes](nie verskaf nie)