Google onthul Pixel 8-reeks en Pixel Watch 2 voor bekendstelling

Google het almal verras deur die Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2 'n maand vroeër as wat verwag is, te onthul. 'n Video is vrygestel wat 'n 360-grade-aansig van albei fone vertoon, en hulle sal beskikbaar wees vir voorafbestelling direk na die Made by Google-bekendstellingsgeleentheid op 4 Oktober.

Alhoewel daar nie veel spekulasie was oor die fisiese voorkoms van die toestelle nie, bevestig die video die voorheen uitgelekte Porselein-weergawe van die Pixel 8 Pro, sowel as 'n pienk opsie vir die standaarduitgawe. Die video beklemtoon ook die grootteverskil tussen die Pixel 8 en Pixel 8 Pro, met gerugte wat 'n effens kleiner skerm vir die Pixel 8 voorstel in vergelyking met sy voorganger.

Benewens die fone, bevestig 'n tweede video 'n porseleinband vir die Pixel Watch 2, wat ooreenstem met die Pixel 8 Pro. Hierdie onthulling van die toestelle stel Google in staat om die ontwerp en kenmerke ten toon te stel sonder veel misterie rondom hulle.

Dit is onduidelik hoekom Google gekies het om die fone vroeg te onthul, maar dit gee hulle die geleentheid om opwinding en afwagting vir hul komende bekendstellingsgeleentheid te wek. Soos altyd kan verbruikers verwag dat die Pixel-reeks onbevooroordeelde en onafhanklike advies sal gee oor wat om te koop.

