Google gaan sy hoogs verwagte Pixel 8-reeks en Pixel Watch 2 by die komende 'Made by Google'-geleentheid op 4 Oktober onthul. Die vlagskip-slimfone, insluitend die vanielje Pixel 8 en Pixel 8 Pro, sal ook in Indië beskikbaar wees. Voorafbestellings vir die fone sal vanaf die dag na die bekendstellingsgeleentheid op Flipkart begin. Flipkart was die aanlyn kleinhandelvennoot vir alle Pixel-bekendstellings. Die Pixel 8-reeks sal na verwagting op Android 14 loop en sal die kragtige Tensor G3 SoC bevat.

Dit sal die tweede hooflyn Pixel-reeks wees wat sedert 2018 in Indië bekendgestel word, na die Pixel 7-reeks verlede jaar. Die vorige Pixel 4-, Pixel 5- en Pixel 6-reekse is nie in Indië vrygestel nie. Verwaterde A-reeks-modelle, soos die Pixel 4a, Pixel 6a en Pixel 7a, het egter hul debuut in die land gemaak.

Die prys en eerste verkoopdatum vir die Pixel 8-reeks in Indië is nog onbekend. Verslae dui egter daarop dat die Pixel 8 teen ongeveer Rs geprys kan word. 78,400 128 vir die 85,200 GB-bergingvariant en Rs. 256 8 vir die 1,10,900 GB-bergingvariant. Die Pixel 128 Pro, aan die ander kant, kan ongeveer Rs kos. 1,17,500 vir die 256 GB-bergingmodel en Rs. XNUMX vir die XNUMX GB-bergingmodel.

Wat spesifikasies betref, word verwag dat beide die Pixel 8 en Pixel 8 Pro 120Hz-verversingstempo-skerms sal hê en op Android 14 werk. Die Pixel 8 Pro kan met nuwe kamerasensors en 'n temperatuursensor kom, tesame met 'n 4,950 27 mAh-battery met 8 W bedrade vinnige laai ondersteuning. Daar word gerugte dat die Pixel 4,485 'n 24 12 mAh-battery met XNUMXW bedrade laai en XNUMXW draadlose laaiondersteuning het.

Die 'Made by Google'-bekendstellingsgeleentheid sal op 4 Oktober om 10:00vm plaaslike tyd in New York gehou word. Benewens die Pixel 8-reeks, sal Google ook die Pixel Watch 2 en Pixel Buds Pro bekendstel.

Bronne:

– X (voorheen Twitter)

– Orbital, die Gadgets 360-podcast