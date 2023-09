Verstaan ​​​​Google se privaatheid-sandbox: Die toekoms van die dop van gebruikersdata

Google het onlangs 'n nuwe reeks kenmerke bekendgestel genaamd die Privacy Sandbox, wat 'n beduidende verskuiwing verteenwoordig in hoe Chrome gebruikersdata vir advertensiedoeleindes opspoor. Hierdie verandering vervang die tradisionele gebruik van derdepartykoekies met 'n nuwe stelsel wat direk by 'n gebruiker se blaaigeskiedenis inskakel om inligting oor advertensie-“onderwerpe” in te samel.

Voorheen is eerstepartykoekies gebruik om 'n gepersonaliseerde blaai-ervaring te bied, terwyl derdepartykoekies adverteerders toegelaat het om gebruikers op verskillende webwerwe op te spoor. Hierdie derdepartykoekies is egter dikwels gesien as indringend in terme van privaatheid.

Google se privaatheid-sandkas is daarop gemik om hierdie privaatheidskwessies aan te spreek deur 'n meer deursigtige en beheerde stelsel vir advertensie-opsporing te verskaf. In plaas van koekies, bied Chrome nou advertensieonderwerpe, wat hoëvlakopsommings is van 'n gebruiker se blaaigedrag waartoe maatskappye toegang het om advertensies oor spesifieke onderwerpe te bedien. Ander kenmerke sluit in Protected Audience, wat herbemarking moontlik maak, en Attribution Reporting, wat data oor advertensieklikke insamel.

Alhoewel Google die Privaatheidsandkas posisioneer as 'n manier om gebruikersprivaatheid te verbeter, is daar verskillende menings oor die impak daarvan. Aan die een kant kan opsporingstegnologie gebruikerservaring verbeter deur gepersonaliseerde aanbevelings en aanmanings te verskaf. Aan die ander kant kan sommige gebruikers ongemaklik wees met hierdie vlak van toesig.

As jy verkies om spoorsny heeltemal te vermy, is daar alternatiewe beskikbaar. Gespesialiseerde blaaiers wat nie naspoor nie, soos DuckDuckGo en Brave prioritiseer gebruikersprivaatheid. Boonop blokkeer Safari en Firefox reeds derdepartykoekies by verstek.

Vir diegene wat Google Chrome gebruik, kan die privaatheid Sandbox-instellings gevind word onder Instellings > Advertensie-privaatheid. Gebruikers kan elke afdeling individueel aan- of afskakel, afhangende van hul voorkeure. Dit is opmerklik dat die deaktivering van hierdie kenmerke die versameling en deel van gebruikersdata kan beïnvloed.

In 'n wêreld waar internetdienste dikwels gratis is, is dit belangrik om te erken dat die koste in die vorm van persoonlike data kan kom. As gebruikers moet ons ons keuses oor aanlyn privaatheid en datadeling oorweeg en evalueer.

