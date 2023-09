Google-kamera-app is ingestel om UI-opknapping in die jongste opdatering te ontvang

Die uiters gewilde Google Camera-toepassing vir Android is op die punt om 'n groot UI-opdatering te ondergaan, wat die eerste betekenisvolle verandering in sy gebruikerskoppelvlak sedert 2019 is. Die nuus kom van 'n lekkasie wat in Augustus onthul is, wat nou deur amptelike bronne by Google bevestig is. .

Die mees prominente verandering in die opdatering is die volledige skeiding van die foto- en videomodusse, wat bereik sal word deur die byvoeging van 'n toegewyde skakelaar onder die moduskeusebalk. Gebruikers sal nou maklik tussen foto- en videomodusse kan wissel, met die onderskeie oortjies wat op die moduskeusebalk vertoon word.

Die "Meer"-oortjie, wat bykomende instellings en kenmerke bevat, sal in hierdie opdatering verwyder word. In plaas daarvan sal videostabiliseringsmodusse nou toeganklik wees deur die vinnige instellings. Nog 'n verandering in die vinnige instellings is die metode van toegang, aangesien dit nou sal oopmaak deur op te swiep, anders as die huidige metode om die spyskaart op te trek.

Wat estetika betref, sal die app se ikoon 'n effense vergroting sien, wat 'n verfriss en moderne voorkoms bied. Boonop sal die Pixel 6-reeks na verwagting die Pixel 7 se nuwe zoom-skuifbalk as deel van hierdie opdatering ontvang.

Alhoewel die veranderinge dalk vereis dat gebruikers hul spiergeheue by die nuwe uitleg moet aanpas, was die opknapping lankal agterstallig en sal na verwagting die gebruikerservaring verbeter. Die opdatering word onder weergawenommer v.9.0.115.561695573.37 ontplooi.

In die algemeen is hierdie UI-opdatering ingestel om 'n beduidende verandering aan die Google Kamera-toepassing te bring, die gebruikerskoppelvlak te verbeter en die voorkoms daarvan te moderniseer. Bron: Hierdie artikel is gebaseer op inligting uit 'n artikel wat op Android Authority gepubliseer is.