Google ontplooi herontwerp van Pixel-kamera-toepassing met weergawe 9.0, vereis Android 14

Google stel 'n groot herontwerp van die Pixel Camera-toepassing bekend met weergawe 9.0, wat nou Android 14 vereis. Hierdie opdatering kom met 'n nuwe Foto/Video-wisselaar onderaan die skerm. Swiep op in die soeker maak ook die instellingspaneel oop. Gebruikers sal 'n karrousel van beskikbare kamerakenmerke vind nadat hulle toegang tot die instellingspaneel verkry het.

In die herontwerpte koppelvlak is die kameramodusse herorganiseer. Die beskikbare fotomodusse is Aksiepan, Langbeligting, Portret, Foto, Nagsig, Panorama en Fotosfeer. Die videomodusse sluit in Pan, Blur (Cinematic), Video, Slow Motion en Time Lapse.

Een noemenswaardige verbetering is dat Night Sight nou net 'n veeg weg is, en videokontroles is versprei vir makliker toegang. Die skakelaar is taai en onthou die laaste modus wat die gebruiker gebruik het, of dit nou Foto- of Videomodus was.

Boonop verander hierdie opdatering die posisie van die kamerarolvoorskou en die voor/agter lenswisselaar. Voorheen het die kamerarolvoorskou aan die einde verskyn en die voor/agter lenswisselaar was bo-aan die skerm. Met die herontwerp is die kamera aan die voorkant egter aan die bokant versteek, en die kamerarolvoorskou word verkry deur 'n langdrukgebaar.

Afgesien van hierdie herorganisasies, is daar geen ander groot visuele veranderinge nie. Die tema-ikoon is opgedateer en is nou groter.

Die nuwe weergawe van die Pixel Camera-toepassing, 9.0.115.561695573.37, is net versoenbaar met Android 14 en sal nie op ouer weergawes soos Android 13 installeer nie. Hierdie opdatering word tans vir Pixel-gebruikers op die Beta-program ontplooi. Alhoewel die opdatering op 7 September begin het, is dit nog nie algemeen in die Play Winkel beskikbaar nie. Dit kan egter van APKMirror afgelaai word.

Bron: [Google Nuusgroep op Telegram](bron)