Gradeer jou motor op met 'n 10-duim truspieël-gemonteerde raakskerm en dubbele kameras

As jy 'n ouer motor het, mis jy dalk van die nuwer tegnologieë soos ingeboude dashcams en rugsteunkameras. Daar is egter 'n oplossing waarmee jy hierdie kenmerke op enige motor, selfs vintage modelle, en teen 'n bekostigbare prys kan geniet.

Vir slegs $96 bied StackSocial 'n ooreenkoms aan op 'n 10-duim-tru-spieël-aanraakskerm met 'n dash en rugsteunkamera-stel. Normaalweg geprys teen $120, bied hierdie kit verbeterde sigbaarheid en veiligheid op die pad.

Om die dashcam te installeer, sal jy die 10-duim-skerm op jou bestaande truspieël monteer met behulp van rubbermonterings en -bande. Die dashcam is in die agterkant van die skerm ingebou. Vervolgens sal jy die skerm in jou motor se ligter poort aansluit vir krag. Laastens, monteer die rugsteunkamera op jou motor se agterkant en koppel sy koord aan die skerm.

Een van die voordele van hierdie stel is dat jy lewendige beelde op die 10-duim-skerm kan sien. Jy het ook die opsie om die rugsteunkamera alleen of albei kameras gelyktydig te sien. Dit verbeter sigbaarheid terwyl jy bestuur en wanneer jy in parkeerplekke maneuvreer.

Om dubbele kameras te hê kan deurslaggewend wees in die geval van 'n voorval, veral vir versekeringsdoeleindes. Die stel bevat 'n G-sensor wat botsings outomaties opspoor en videomateriaal op 'n SD-kaart stoor (nie ingesluit nie). Albei kameras beskik oor wye hoeke, 4K-opname en nagsigvermoëns om duidelike beelde van nommerplate en ongelukke te verseker.

Boonop bied hierdie stel gevorderde stemkontroles, wat jou toelaat om foto's te neem, opname te begin en te stop, kameras te verander, of die skerm handvry af te skakel.

Gradeer jou motor se tegnologie op met hierdie 10-duim truspieël-gemonteerde raakskerm en dubbele kameras teen 'n afslagprys.