Unity kondig omstrede nuwe fooi vir speletjie-ontwikkelaars aan

Unity, die maatskappy agter die gewilde Unity Engine wat deur onafhanklike speletjie-ateljees gebruik word, het kontroversie ontketen met sy aankondiging van 'n nuwe fooi. Vanaf 1 Januarie sal ontwikkelaars gehef word elke keer wanneer 'n speletjie met die Unity Engine afgelaai word. Die fooi sal geaktiveer word wanneer verkope 'n drempel van $200,000 12 in inkomste oor 200,000 maande bereik of teen 0.20 XNUMX totale installasies, en kan so hoog as $XNUMX per installasie wees, afhangende van die ontwikkelaar se lisensie met Unity.

Hierdie besluit is met woede en ongeloof binne die spelontwikkelingsgemeenskap begroet, met ontwikkelaars wat kommer uitspreek oor die potensiële finansiële las en gebrek aan konsultasie. Baie ontwikkelaars is bekommerd oor die logistieke uitdagings van die implementering van hierdie fooi, insluitend hoe dit van toepassing sal wees op speletjie-herinstallasies op nuwe hardeware of in intekendienste soos Xbox Game Pass of liefdadigheidspeletjieversamelings soos Humble Bundle.

Unity het in reaksie na die fooi verwys as die Unity Runtime Fee, aangesien dit verband hou met die kode wat elke speletjie op spelertoestelle laat loop. Die maatskappy beweer dat hierdie fooistruktuur ontwikkelaars in staat stel om voordeel te trek uit deurlopende spelerbetrokkenheid. Unity Create se president, Marc Whitten, het gesê dat die doel van hierdie fooi is om “die waarde-uitruiling beter te balanseer” tussen Unity en ontwikkelaars, en om meer inkomste vir die maatskappy te genereer om voort te gaan om in die enjin te belê.

Hierdie besluit wek kommer oor die finansiële implikasies vir ateljees as hulle terugslag van hul gebruikersbasis ondervind of as hul speletjies in massa-installeringsveldtogte eindig. Baie ontwikkelaars voel dat hierdie bykomende fooi in stryd is met hul begrip van hul lisensie-ooreenkoms met Unity en die inkomste wat hulle verwag om uit hul speletjies te genereer. Die gebrek aan duidelikheid van Unity oor hoe die fooi geïmplementeer en opgespoor sal word, het net tot hierdie bekommernisse bygedra.

Unity Engine, wat aanvanklik in 2005 vrygestel is, is 'n kruisplatform-speletjie-enjin wat gewild geword het onder onafhanklike speletjie-ontwikkelaars vanweë die bekostigbaarheid en buigsaamheid daarvan. Dit is gebruik om suksesvolle titels soos Cuphead, Rust en Pokémon GO te skep. Unity het egter finansiële uitdagings in die gesig gestaar, wat gelei het tot personeelafleggings en 'n behoefte om sy beleggings te heroorweeg. Die maatskappy hoop dat hierdie nuwe fooistruktuur sal help om meer inkomste te genereer en sy posisie in die bedryf te versterk.

Bronne:

- Speletjieontwikkelaartydskrif

– X Tydskrif