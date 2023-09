Cruise Robotaxi Company nader regulatoriese goedkeuring vir massaproduksie van bestuurderlose voertuig

Cruise, die robotaxi-maatskappy wat deur General Motors gesteun word, is op die punt om regulatoriese goedkeuring te ontvang vir die massaproduksie van sy doelgeboude bestuurderlose voertuig, volgens Kyle Vogt, uitvoerende hoof. Die maatskappy se voertuig, genaamd die Origin, is in 2020 onthul en verteenwoordig die volgende generasie bestuurderlose motors, met geen stuurwiel of pedale en slegs passasiersitplekke. Terwyl Cruise tans gemodifiseerde voertuie met tradisionele kontroles bedryf, is die doel om duisende Origins te hê wat saamrydienste regoor die Verenigde State verskaf.

Voordat hierdie visie egter 'n werklikheid kan word, moet Cruise regulatoriese struikelblokke oorkom en 'n vrystelling van federale veiligheidstandaarde kry. Vogt meen dié belangrike vrystelling kan reeds vandeesmaand toegestaan ​​word. Kritici van Cruise se robotaxi-dienste, sowel as dié van die groot speler Waymo, het kommer uitgespreek oor die veiligheid en gereedheid van ten volle outonome voertuie op openbare paaie. Voorvalle met outonome motors in San Francisco het hierdie kommer aangevuur.

Onlangse gebeure het die uitdagings wat Cruise en ander maatskappye in die outonome voertuigbedryf in die gesig staar, beklemtoon. Verlede maand het reguleerders Cruise beveel om sy robotaxi-vloot in San Francisco te verminder ná 'n ongeluk met 'n brandweerwa. Die voorval het gelei tot ligte beserings aan die passasier van die bestuurderlose motor. Die California Public Utilities Commission het egter wel toestemming verleen aan Cruise en Waymo om hul betaalde saamrydienste deur die dag uit te brei, wat 'n belangrike mylpaal vir die bedryf was.

Kyle Vogt het die potensiaal van outonome tegnologie beklemtoon om padveiligheid te verbeter, maar waarsku dat oormatige weerstand van kritici die vordering daarvan kan belemmer. Waymo het ook sy eie ontwerp onthul vir 'n voertuig wat lyk soos Cruise's Origin, ontwikkel in samewerking met die Chinese motorvervaardiger Geely. Die Waymo-voertuig bied 'n ruim en gemaklike binneruim sonder 'n stuurwiel of pedale, wat ryers voorsien van skerms, laaiers en verstelbare sitplekopsies.

Ter opsomming, Cruise is net dae weg van die verkryging van regulatoriese goedkeuring vir die massaproduksie van sy ten volle outonome voertuig, die Origin. Dit is 'n belangrike stap in die verwesenliking van die maatskappy se visie van 'n bestuurderlose saamrydiens. Kommer oor veiligheid en regulatoriese struikelblokke moet egter aangespreek word voordat hierdie voertuie op 'n groter skaal ontplooi kan word. Nietemin dui die vordering wat Cruise en Waymo gemaak het 'n belowende toekoms vir outonome vervoer aan.

Bronne:

– Detroit Free Press

– Kommissie vir openbare nutsdienste in Kalifornië