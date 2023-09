SAS kondig groot inisiatiewe by Explore-konferensie aan

SAS het onlangs verskeie groot aankondigings gemaak tydens hul Explore-konferensie in Las Vegas, wat hul toewyding aan KI en analise ten toon stel. Een van die sleutelinisiatiewe is hul belofte om $1 miljard in KI-aangedrewe industrie-oplossings te belê. Hierdie belegging weerspieël SAS se fokus om ontledings toeganklik te maak vir almal, oral.

In ooreenstemming met hierdie belofte, gebruik SAS generatiewe KI om data-uitdagings op te los. Die maatskappy werk daaraan om outentieke data te genereer wat werklike omgewings weerspieël, om gebruikersprivaatheidbeskerming, vooroordeeltoetsing en versagting te verseker, sowel as om seldsame en uiterste gebeurtenisse te toets. Daarbenewens bied SAS "digitale tweeling" aan, wat duplikate is van fisiese stelsels wat organisasies in staat stel om met nuwe oplossings te eksperimenteer en strategieë te toets vir verbeterde doeltreffendheid.

SAS het 'n vennootskap met Microsoft aangegaan om hul generatiewe KI-vermoëns met die Microsoft Azure OpenAI-platform te integreer. Deur SAS-orkestrasie- en analise-nutsmiddels in samewerking met Azure te gebruik, kan besighede kritieke bedrywighede ondersteun en innovasie aandryf. Die integrasie sal later vanjaar vir 'n beperkte voorskou beskikbaar wees.

Nog 'n belangrike aankondiging is die bekendstelling van SAS Health, 'n gesondheidsorgplatform wat ontwerp is om data- en analise-outomatisering te verskaf. Hierdie ondernemingsoplossing het ten doel om gesondheidsdatabestuur te verbeter en insiggewende ontledings te verskaf deur vinnige inname van elektroniese gesondheidsrekords in gestandaardiseerde formate moontlik te maak. SAS Health sal na verwagting 'n deurslaggewende rol speel in die toekoms van gesondheidsorglewering.

Die Viya-platform het ook bywerkings by die konferensie ontvang. SAS het die Viya Workbench bekendgestel, 'n veilige wolk-inheemse ontwikkelingsomgewing vir die uitvoering van kode. Hulle het ook drie kliënte aangekondig vir gewilde ontwikkelingsinstrumente: Jupyter Notebook, Visual Studio Code en SAS Enterprise Guide. Hierdie verbeterings het ten doel om produktiwiteit te verhoog en vinniger innovasie vir datawetenskaplikes en ontwikkelaars moontlik te maak.

SAS het ook die SAS App Factory onthul, 'n toepassing vir vinnig ontwikkelende KI-gedrewe toepassings. Hierdie oplossing outomatiseer die opstelling van 'n wolk-inheemse tegnologiestapel, insluitend React, TypeScript en Postgres. Dit is geskeduleer om volgende jaar algemeen beskikbaar te wees, saam met die Viya Workbench.

Benewens hierdie inisiatiewe het SAS die SAS Energy Forecasting Cloud geloods wat nutsmaatskappye teiken. Hierdie wolkgebaseerde diens help om beplanning en bedrywighede te verbeter deur voorspellende ontledings vir spitsvraag- en transmissiebeplanning te verskaf. Die proeflopie met die Los Angeles Departement van Water en Krag het die potensiaal van hierdie oplossing gedemonstreer.

SAS het dwarsdeur die konferensie die belangrikheid van KI en databestuurbeheer beklemtoon. Hulle het hul kundigheid in bestuur en nakoming beklemtoon en die deursigtigheid van hul modelle beklemtoon, veral dié wat met generatiewe inhoud verband hou. SAS het sy verbintenis tot die lewering van ten volle funksionele KI-oplossings herhaal en die waarde wat dit bied in die "laaste myl" van implementering beklemtoon.

In die algemeen versterk SAS se aankondigings by die Explore-konferensie hul toewyding aan KI, analise en die bevordering van tegnologie om kritieke besigheidsuitdagings aan te spreek.

