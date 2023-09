Frankryk verbied die verkoop van iPhone 12 weens bestralingsvlakke

By

Frankryk se junior minister vir die digitale ekonomie het aangekondig dat Apple die verkope van sy iPhone 12-model in Frankryk moet staak. Dié besluit kom nadat die land se stralingswaghond, ANFR, toetse gedoen het en ontdek het dat die slimfoon se spesifieke absorpsietempo (SAR) die wetlike perke oorskry het.

Jean-Noel Barrot, Frankryk se junior minister, het in 'n onderhoud met Le Parisien onthul dat ANFR Apple in kennis gestel het van die verbod. Hy het ook gesê dat 'n sagteware-opdatering die stralingskwessies kan aanspreek wat verband hou met die iPhone 12, wat sedert 2020 te koop is.

Barrot het beklemtoon dat Apple twee weke het om te reageer en die nodige veranderinge te implementeer. Versuim om dit te doen, kan lei tot die herroeping van alle iPhone 12-toestelle wat in omloop is. Hy het beklemtoon dat dieselfde reëls geld vir alle maatskappye, insluitend digitale reuse.

Die Europese Unie het veiligheidslimiete vir SAR-waardes in verband met selfoongebruik vasgestel, aangesien studies 'n potensiële verhoogde risiko van sekere soorte kanker voorgestel het. Die Franse waghond sal sy bevindings met reguleerders in ander EU-lidlande deel, met Barrot wat opmerk dat hierdie besluit 'n rimpeleffek kan hê.

Frankryk was proaktief in die monitering van bestralingsvlakke van elektroniese toestelle, en het regulasies in 2020 uitgebrei om kleinhandelaars te vereis om stralingswaardes op verpakking te vertoon vir nie net selfone nie, maar ook tablette en ander elektroniese produkte.

Apple het nog nie 'n reaksie op die verbod uitgereik nie.

