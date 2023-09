Donald Mustard vertrek Epic Games na sewe jaar as hoof kreatiewe beampte

By

Donald Mustard, die hoof kreatiewe beampte van Epic Games, het aangekondig dat hy die maatskappy verlaat ná 'n ampstermyn van sewe jaar. Mosterd was instrumenteel in die vorming van die narratief en evolusie van Fortnite, die uiters gewilde aanlyn videospeletjie.

Gedurende sy tyd by Epic Games het Mustard die ontwikkeling van Fortnite se uitgestrekte verhaal gelei, wat deur regstreekse seisoene ontvou het sedert die speletjie se bekendstelling in 2017. Hy het die speletjie se eiland as die hoofkarakter beskryf, met beduidende veranderinge wat plaasgevind het deur gebeure soos swart gate, meteorietaanvalle , en die bekendstelling van karakteroorkruisings van hoofeienskappe.

Fortnite het bekend geword vir sy samewerking met verskeie franchises, insluitend Transformers, Stranger Things, Star Wars en Dragon Ball Z. Hierdie crossovers het karakters en liggings van hierdie eiendomme in die speletjie gebring, wat sy aantrekkingskrag en gewildheid verder verbeter het.

Nadat hy byna 25 jaar in die dobbelbedryf deurgebring het, het Mustard besin oor sy prestasies en bydraes tot Fortnite. Hy het trots uitgespreek oor sy rol in die skep en vorming van die spel, wat 'n wêreldwye verskynsel geword het.

Mustard het by Epic Games aangesluit ná die verkryging van ChAIR Entertainment Group. Hy het voorheen gewerk aan titels soos Undertow en Shadow Complex vir Xbox 360, sowel as die Infinity Blade-trilogie vir iOS-toestelle. Hy het nie sy toekomstige loopbaanplanne bekend gemaak nie, maar het genoem dat hy opgewonde is om tyd saam met sy vrou en familie deur te bring.

Tim Sweeney, uitvoerende hoof van Epic Games, het dankbaarheid teenoor Mustard uitgespreek vir sy merkwaardige bydraes en prestasies. Mark Rein, visepresident van Epic Games, het dit as ’n eer beskryf om te sien hoe Mustard se loopbaan floreer en sy vriend te wees.

Mustard het sy aankondiging afgesluit deur sy gretigheid uit te spreek om voort te gaan om Fortnite saam met die gemeenskap te speel. Hy het spelers verseker dat die ontwikkelingspanne aan opwindende en baanbrekende projekte vir die spel se toekoms werk.

Bronne:

– Donald Mustard op Twitter

-Epiese speletjies

Bykomende inligting: Die brand by die kantore van die ontwikkelaar van Stalker 2: Heart Of Chornobyl het gelei tot die vernietiging van 'n hele vloer en skade van 1.5 miljoen Tsjeggiese krone veroorsaak.