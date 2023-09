Bekendstelling van die Xbox Mastercard: Verdien punte vir jou speletjie-ervaring

Microsoft het sy nuutste aanbieding vir gamers onthul: die Xbox Mastercard. Hierdie nuwe kredietkaart stel kaartlede in staat om punte op hul aankope te verdien, wat vir speletjies en byvoegings in die Microsoft Store gebruik kan word. Die kaart sal aanvanklik eksklusief beskikbaar wees vir lede van die Xbox Insider-program in die VSA, vanaf 21 September, voordat dit volgende jaar toeganklik word vir alle VSA-gebaseerde Xbox-gebruikers.

Die Xbox Mastercard is die resultaat van 'n vennootskap tussen Microsoft en Barclays. Soos verwag, is die kaart daarop gemik om gebruikers aan te spoor om Xbox-inhoud te koop. Vir elke dollar wat aan alledaagse aankope spandeer word, sal kaarthouers een beloningspunt ontvang. Die beloningspuntkoers styg egter tot vyf punte per dollar wat by die Microsoft Store bestee word. Boonop sal aankope wat deur uitgesoekte stroom- en eetdienste gemaak word, soos Netflix, DoorDash en Grubhub, drie punte per dollar verdien.

Elke beloningspunt word op een sent gewaardeer wanneer dit vir Xbox-speletjies en byvoegings gebruik word. Dit beteken dat as jy $1,000 10 spandeer op standaard aankope met die kaart, jy die ekwivalent van $XNUMX se punte sal verdien om vir nuwe speletjies te gebruik. Die kaart sal in vyf verskillende ontwerpe beskikbaar wees, en gebruikers kan dit verpersoonlik met hul Xbox Gamertag.

Wat funksionaliteit betref, ondersteun die Xbox Mastercard kontaklose betalings en digitale beursies. Kaarthouers sal ook gratis toegang tot hul FICO-krediettelling hê. Die kaart se jaarlikse persentasiekoers (APR) kan wissel van 20.99% tot 31.99%, afhangende van die resultate van 'n kredietkontrole.

Om gebruikers te lok om aan te meld en die kaart te gebruik, bied Microsoft 'n paar bykomende byvoordele. Kaarthouers sal 'n bonus van 5,000 50 kaartpunte (gelykstaande aan $XNUMX) ontvang nadat hulle hul eerste aankoop gedoen het. Verder sal lede drie maande se Xbox Game Pass Ultimate gratis geniet nadat hulle die Mastercard vir die eerste keer gebruik het. Hierdie intekening kan selfs na 'n vriend oorgedra word as die kaarthouer reeds 'n intekenaar is.

Oor die algemeen is die Xbox Mastercard daarop gemik om die spelervaring vir Xbox-gebruikers te verbeter deur hulle vir hul aankope te beloon. Met sy aantreklike beloningspuntstelsel en eksklusiewe bonusse, sal hierdie kredietkaart beslis 'n beroep op ywerige gamers hê.

