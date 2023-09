Football Manager 2024-vrystellingsdatum aangekondig

By

Sega het onthul dat Football Manager 2024 op 6 November vrygestel sal word. Die speletjie sal op verskeie platforms beskikbaar wees, insluitend PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S en slimfone. Dit sal die 20ste aflewering in die Football Manager-reeks wees en sal die eerste wedstryd in die reeks wees wat in Japan bekendgestel word.

Een belangrike kenmerk van FM24 is die beskikbaarheid daarvan op Xbox Game Pass by bekendstelling vir rekenaar- en Xbox Series X/S-gebruikers. Boonop sal Football Manager 2024 Mobile toeganklik wees deur Netflix, na die insluiting van FM23 Touch op Apple Arcade.

Sports Interactive, die ontwikkelingspan agter die speletjie, het hul opgewondenheid uitgespreek oor die vrystelling in Japan en die bekendstelling van Japannese taalondersteuning. Dit, saam met die integrasie van die speletjie in Netflix, wat 'n wye intekenaarbasis van meer as 230 miljoen mense wêreldwyd het, bied 'n belangrike geleentheid vir die Football Manager-spelergemeenskap om nog verder te groei.

Voorafbestellings vir Football Manager 2024 is tans oop en bied 10 persent afslag tot die amptelike bekendstellingsdag. Voorafbestelling verleen ook toegang tot 'n vroeë toegangstydperk vir PC/Mac-spelers ongeveer twee weke voor die speletjie se vrystelling.

Dit is opmerklik dat Football Manager 2024 na verwagting die laaste paaiement sal wees voordat 'n groot opknapping volgende jaar met FM25 sal plaasvind. In 'n onderhoud met Eurogamer het Miles Jacobson, die baas van Sports Interactive, sy persoonlike teleurstelling met die vorige inskrywing in die reeks uitgespreek, ondanks die geweldige gewildheid daarvan.

Definisies:

– Xbox Game Pass: 'n Intekeningdiens wat deur Microsoft aangebied word wat toegang bied tot 'n biblioteek van speletjies teen 'n maandelikse fooi.

– Vroeë toegang: ’n Tydperk voor die amptelike vrystelling van ’n speletjie waartydens spelers toegang tot die speletjie kan kry en speel terwyl dit nog in ontwikkeling of toetsing is.