Football Manager 2024 Mobile kom in November na Netflix Games

Football Manager, die gewilde videospeletjiereeks deur SEGA, sal in November 2023 sy mobiele debuut op Netflix Games maak. Die komende vrystelling, getiteld "Football Manager 2024 Mobile" word beskou as die mees volledige uitgawe tot nog toe en stel spelers in staat om 'n span sokkerspelers van verskeie ligas.

Die speletjie sal gelyktydig op mobiele toestelle vrygestel word saam met die doos- en digitale uitgawes vir groot konsoles en rekenaarplatforms soos Steam, Epic Games en Xbox Game Pass. Vorige vordering vanaf die 2023-uitgawe van Football Manager kan na die nuwe weergawe oorgedra word, maar 'n Netflix-intekening sal vereis word om te speel.

Dit is opmerklik dat Football Manager 2024 Mobile, soos alle ander speletjies op Netflix (totesaam 74 titels), geen advertensies of mikrotransaksies sal bevat nie. In 'n amptelike blogpos beklemtoon Netflix sy wêreldwye reikwydte en lidmaatskapbasis as redes vir die skuif van die speletjie na hul platform, wat meer spelers in staat stel om toegang tot die speletjie te kry as ooit tevore.

Om Football Manager 2024 Mobile af te laai, kan bestaande spelers met 'n Netflix-lidmaatskap die speletjie vind en installeer deur die Netflix-selfoontoepassing sodra dit vrygestel word. Dit sal in 'n toegewyde Speletjies-ry op Apple-fone geleë wees en 'n aparte Speletjies-oortjie op Android-toestelle. Die speletjie sal egter nie deur die Netflix-toepassing op rekenaars, TV's en speletjiekonsoles beskikbaar wees nie.

Hierdie samewerking tussen SEGA en Netflix merk hul tweede wedstryd saam, na die vrystelling van Sonic Prime Dash vroeër vanjaar. Verdere besonderhede oor die Netflix-weergawe van Football Manager sal aan die einde van Oktober bekend gemaak word.

Soos die vrystellingsdatum nader, kan spelers en aanhangers van Football Manager die nuwe mobiele ervaring op Netflix Games verwag, wat die omvang van die gewilde sokkerbestuursimulasiespeletjie na 'n breër gehoor uitbrei.

Bronne:

– Netflix Speletjies-blogplasing

– SEGA