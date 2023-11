Buigsame hidrogelvesels maak optogenetiese beheer van senuwees moontlik om pyn by muise te verlig

By

Sagte, inplantbare optiese vesels gemaak van hidrogel is ontwikkel deur navorsers van die Verenigde State, wat optogenetika-studies 'n rewolusie teweegbring. Hierdie buigsame vesels kan gebruik word om senuweepyn en perifere senuwee-afwykings in dieremodelle te bestudeer, wat help met die ontwikkeling van nuwe behandelings.

Perifere senuweepyn affekteer individue wanneer senuwees buite die brein en rugmurg beskadig word. Benewens fisiese pyn, kan simptome tinteling en gevoelloosheid in die aangetaste ledemate insluit. Daar word beraam dat 2.4% van mense wêreldwyd met een of ander vorm van perifere neuropatie leef.

Optogenetika is 'n tegniek waar senuwees, hoofsaaklik in dieremodelle, geneties gemodifiseer word om op lig te reageer. Deur die senuwees met lig te manipuleer, kan navorsers 'n beter begrip kry van hoe hulle funksioneer en met hul omgewing omgaan. Optogenetika is gebruik om verskeie breinafwykings te bestudeer, insluitend dié wat bui, slaap, verslawing en Parkinson se siekte beïnvloed. Dit het ook gehelp met die ontwikkeling van geteikende terapieë vir hierdie toestande.

Optogenetiese studies is egter hoofsaaklik tot die brein beperk as gevolg van die gebrek aan pynreseptore en beperkte weefselbeweging. Perifere senuwees ervaar konstante beweging van omliggende spiere en weefsels, wat tradisionele optogenetiese inplantings onprakties en riskant maak.

Om hierdie probleem aan te spreek, het navorsers sagte, rekbare, deursigtige vesels van hidrogel ontwikkel. Hierdie vesels bestaan ​​uit bioversoenbare polimere en water, wat 'n jellieagtige materiaal met nanoskaal polimeerkristalle skep. Deur hierdie vesels in te plant in muise wat geneties gemodifiseer is om op blou en geel lig te reageer, het die navorsers gevind dat die muise aansienlik minder pyn ervaar wanneer hulle aan geel laserlig deur die vesels blootgestel word.

Die buigsame vesels het ongeskonde en funksioneel gebly selfs na twee maande van konstante beweging, wat die beperkings van rigiede optogenetiese inplantings oorkom het. Hierdie deurbraak maak voorsiening vir meer presiese studies van perifere senuwee-afwykings onder dinamiese, natuurlike toestande.

Die veseltegnologie wat deur die navorsers ontwikkel is, maak nie net die studie van perifere senuweesiektes moontlik nie, maar toon ook potensiaal vir gebruik in mobiele organe soos die hart en spysverteringstelsel.

