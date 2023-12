Lui die nuwe jaar in: hoe vuurwerke voëls op onverwagte maniere beïnvloed

Nuwe navorsing het verrassende bevindings onthul oor die impak van oujaarsaandvuurwerke op voëls. Wetenskaplikes van die Universiteit van Amsterdam het ontdek dat die groot hoeveelhede geraas en lig wat tydens die slag van middernag deur vuurwerke geskep word, 'n enorme steurnis vir voëls skep. Hierdie versteuring veroorsaak dat baie voëlspesies vir buitengewone lang tye vlug, wat buitensporige hoeveelhede energie verbruik en hulle in gevaar stel gedurende een van die koudste tye van die jaar.

Die studie het bevind dat voëls tot 'n uur in die lug kan wees nadat vuurwerke op Oujaarsaand uitgebreek het, wat tot fisieke uitputting en 'n lang herstelperiode lei. Die navorsers het radartegnologie gebruik om waar te neem dat daar in hierdie tyd ongeveer 1,000 XNUMX keer meer voëls in vlug was in vergelyking met ander nagte. Voëls sien die onverwagte geraas en lig as 'n teken van gevaar, wat 'n paniekbevange toestand veroorsaak en hulle aanspoor om te vlug.

Een van die mees verrassende bevindings was die duur van die vlugte. Daar is waargeneem dat voëls vir so lank as 'n uur op die lug bly, 'n vlugtyd wat andersins net tydens migrasie gesien word. Hierdie verlengde vlug plaas 'n aansienlike spanning op die voëls, aangesien hulle nie fisiologies voorberei is vir lang periodes van vlug gedurende die winter wanneer hulle nie tipies migreer nie.

Verder neem die vlugte dikwels voëls na onbekende gebiede waar hulle nog nooit tevore gevreet het nie. Dit vererger die energieverlies wat deur die vuurwerke veroorsaak word, aangesien dit diere langer neem om kos in onbekende gebiede te vind. Groter voëlspesies, soos ganse, is gereeld verder weg van hul tuisbasis gestoot, wat hul vermoë om voldoende voedselbronne te vind, beïnvloed.

Die negatiewe uitwerking van vuurwerke op voëls wat in hierdie studie uitgelig word, is 'n skerp herinnering aan die breër impak wat menslike aktiwiteite op wild kan hê. Die navorsers beveel beleidmakers aan om die gebruik van vuurwerke tot gesentraliseerde gebiede te beperk, wat die wydverspreide nood wat vir voëls veroorsaak word, tot die minimum beperk. Deur bewustheid oor hierdie kwessies te kweek, kan ons die natuurlike habitatte van voëls beskerm en bewaar tydens tye van viering.