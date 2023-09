MGM Resorts International Hotels Onderhewig aan kuberaanval: FBI ondersoek

Die FBI ondersoek tans 'n kuberaanval op MGM Resorts International Hotels, wat die rekenaarstelsels by hul Las Vegas-hotelle beïnvloed het. Hierdie aanval het die digitale sleutels van die Bellagio se 3,933 XNUMX kamers en die slotmasjiene by die ARIA-casino in die gedrang gebring.

Die kuberaanval op MGM Resorts International Hotels is onlangs ontdek en word ernstig deur wetstoepassingsowerhede opgeneem. Die FBI lei die ondersoek na die voorval, met die doel om die omvang van die skade wat aangerig is en die verantwoordelike individue te identifiseer.

Die gekompromitteerde digitale sleutels by die Bellagio het kommer oor die sekuriteit van gastekamers laat ontstaan. Hierdie sleutels gee gaste toegang tot hul kamers en is 'n noodsaaklike komponent van die hotel se sekuriteitstelsel. As die kuberkrakers ongemagtigde toegang tot die digitale sleutels kry, kan dit moontlik 'n bedreiging vir die veiligheid en privaatheid van die hotelgaste inhou.

Benewens die gekompromitteerde digitale sleutels, het die kuberaanval ook die slotmasjiene by die ARIA-casino geteiken. Dit wek kommer oor die integriteit van die casino se spelstelsels. Dit is van kardinale belang vir casino's om die sekuriteit en regverdigheid van hul slotmasjiene te handhaaf om 'n billike spelervaring vir hul kliënte te verseker.

Kuberaanvalle op besighede en organisasies word al hoe meer algemeen in vandag se onderling gekoppelde wêreld. Gevolglik moet maatskappye kuberveiligheidsmaatreëls prioritiseer om hul sensitiewe data en die sekuriteit van hul kliënte te beskerm. In die geval van MGM Resorts International Hotels, dien die kuberaanval as 'n herinnering aan die belangrikheid van belegging in robuuste sekuriteitstelsels en -praktyke om teen potensiële bedreigings te beskerm.

Terwyl die ondersoek aan die gang is, werk MGM Resorts International Hotels en die FBI saam om die impak van die kuberaanval te versag en verdere oortredings te voorkom. Die FBI se betrokkenheid dui op die erns van die voorval en hul verbintenis om die verantwoordelike partye aanspreeklik te hou.

