Die Apple Watch Series 9: Verbeterde werkverrigting en verbeterde vind my akkuraatheid

Die nuut aangekondigde Apple Watch Series 9 stel verskeie opwindende opdaterings bekend wat gebruikerservaring sal verbeter. Alhoewel daar geen sigbare hardeware-herontwerp of nuwe gesondheidsensors is nie, spog die Series 9 met 'n opgedateerde ultrawye bandverwerker. Hierdie verwerker-opdatering, bekend as die S9, is die eerste ware werkverrigting-hupstoot in drie jaar, wat 'n aansienlike spoedverhoging en verbeterde responsiwiteit bied in vergelyking met vorige modelle.

Benewens verbeterde werkverrigting, beskik die Apple Watch Series 9 oor verhoogde helderheid, wat tot 2000nits bereik vir beter sigbaarheid in helder daglig en so laag as 1nit wanneer gedemp. Een noemenswaardige verbetering is die verwerking op die toestel van Siri-stemopdragte, wat lei tot vinniger reaksietye. Gebruikers kan Siri nou vra oor hul slaappatrone, loophartklop, aktiwiteitsvlak, en selfs gesondheidsdata soos gewig of medikasie-inname aanteken deur net hul stem te gebruik. Siri-gesondheidsnavrae sal later vanjaar na meer tale uitgebrei word.

Apple het ook 'n nuwe manier bekendgestel om opdragte uit te reik met die Double Tap-funksie. Gebruikers kan eenvoudig hul vinger en duim twee keer teen mekaar tik om oproepe te beantwoord, aftellers te stop en ander vinnige aksies uit te voer. Hierdie kenmerk sal volgende maand beskikbaar wees.

Ten spyte van die verhoogde helderheid en verbeterde kenmerke, handhaaf die Apple Watch Series 9 'n "heeldag" batterylewe van 18 uur. Die 9de reeks is beskikbaar vir voorafbestelling vanaf vandag, met aflewering vir 22 September 2023. Die beginprys vir die Apple Watch Series 9 is $399.

Vir diegene wat belangstel in pasmaakopsies, kan nuwe Hermes- en Nike-bande vir die Apple Watch ook vandag bestel word en sal op 22 September in winkels beskikbaar wees. Die aluminiummodelle van die reeks 9 kom in verskeie kleure, insluitend sterlig, middernag, silwer, (PRODUK)ROOI en pienk, terwyl die vlekvrye staal-uitgawe in goud, silwer en grafiet beskikbaar is. Die Hermes-uitgawe bied vlekvrye staal opsies in silwer of spasie swart.

In die algemeen bring die Apple Watch Series 9 'n langverwagte prestasie-hupstoot en verbeterde funksionaliteit aan die gewilde slimhorlosie-reeks. Met sy opgedateerde verwerker, verbeterde Siri-vermoëns en nuwe kenmerke soos Double Tap vir vinnige aksies, beloof die Series 9 om 'n opgegradeerde gebruikerservaring te bied.

Bronne:

– Apple Watch Series 9 bring 'n prestasie-hupstoot en groter Find My-akkuraatheid