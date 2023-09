Digitale geldeenhede en die de-dollariseringsplan vir China en bondgenote

By

Volgens 'n toonaangewende Chinese akademikus sal digitale geldeenhede help met de-dollarisering vir China en sy bondgenote. Huang Qicai, die adjunkdirekteur van die Fujian Akademie vir Sosiale Wetenskappe, het hierdie standpunt in 'n opiniestuk vir Guangming Daily uitgespreek. Huang het verklaar dat die proses van de-dollarisering reeds in verskeie nasies begin het en sal lei tot die multi-polarisasie van wêreldgeldeenheid aangesien nasies daarna streef om hulself van die USD te distansieer.

Huang glo dat digitale fiats, soos China se digitale yuan, 'n rol in hierdie langtermynproses sal speel. Hy stel voor dat internasionale digitale geldeenhede die potensiaal het om te innoveer en by te dra tot de-dollarisering. Soos digitale geldeenheid-toepassings steeds volwasse word, stel Huang die moontlikheid voor dat 'n super-soewereine "wêreldgeldeenheid" opduik en die middelpunt van die internasionale monetêre bestuurstelsel word. Terwyl Huang nie uitdruklik sê dat China se digitale yuan hierdie rol moet vervul nie, noem hy wel die BRICS-betaalplatform, BRICS Pay, in sy artikel.

BRICS Pay is 'n komende gedesentraliseerde digitale betalingsplatform. Huang wys daarop dat indien interoperabiliteitsuitdagings opgelos kan word, sentrale bank digitale geldeenhede (CBDC's) geïntegreer kan word met BRICS Pay. Veral China, Rusland en Brasilië het aansienlike vordering gemaak met hul onderskeie digitale geldeenheidprojekte. Huang bevestig dat CBDC's inderdaad kan bydra tot de-dollarisering deur bilaterale of multilaterale oorgrenstransaksies wat deur digitale valuta-brugprojekte gefasiliteer word.

Nog 'n belangrike aspek wat Huang beklemtoon, is die noodsaaklikheid om die oorheersing van die SWIFT-bankboodskapstelsel, wat deur die Verenigde State beheer word, af te breek. Hy beweer dat dit nodig is vir Chinese bondgenote om kragtig de-dollarisering te bevorder in sleutelgebiede soos energie en kommoditeite. Huang stel voor dat valutaruiltransaksies en vereffening met kommoditeitproduserende lande wat plaaslike geldeenhede en die yuan gebruik, die band tussen olie en die Amerikaanse dollar geleidelik verswak.

Ten slotte, digitale geldeenhede, veral China se digitale yuan, het die potensiaal om te help met die de-dollariseringsproses. Deur die gebruik van digitale fiats te bevorder en interoperabiliteitsuitdagings aan te spreek, kan nasies soos China en sy bondgenote hul afhanklikheid van die USD verminder en wêreldvaluta-multipolarisasie bevorder.

Bronne:

– XY/Adobe

– Fujian Akademie vir Sosiale Wetenskappe

- Guangming Daagliks