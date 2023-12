Arginienaanvulling bevorder groei en astaxantienproduksie in alge

By

Navorsers van die Chinese Akademie vir Wetenskappe het ontdek dat arginienaanvulling die groei en astaxantienproduksie in Haematococcus pluvialis, 'n soort alge, aansienlik kan verbeter.

Astaxanthin word wyd erken vir sy antioksidanteienskappe en word in verskeie industrieë soos voedsel, farmaseutiese, medisinale en skoonheidsmiddels gebruik. H. pluvialis is 'n natuurlike bron van astaxantien, wat dit 'n fokus van navorsing maak vir ekonomiese en doeltreffende produksiemetodes.

Die studie, gepubliseer in Bioresource Technology, het ten doel gehad om stowwe te identifiseer wat die groei en astaxantienproduksie in H. pluvialis effektief kan verbeter. Deur verskeie bymiddels te vergelyk, het die navorsers bevind dat arginien die mees betekenisvolle en koste-effektiewe effek op die alge getoon het.

Die navorsers het ontdek dat arginien werk deur spesifieke weë in die alge te stimuleer, wat lei tot die aktivering van gene wat met karotenoïede en lipiede geassosieer word. Boonop verbeter arginien koolstofbenutting in die alge en verhoog die uitdrukking van gene betrokke by lipied- en astaxantienproduksie. Hierdie gekombineerde effekte lei tot verbeterde algegroei, verhoogde vlakke van astaxantien en verhoogde lipiedproduksie.

Hierdie ontdekking het die potensiaal om die produksie van astaxantien te revolusioneer. Deur arginienaanvulling te gebruik, kan navorsers die groeitoestande vir H. pluvialis optimaliseer, wat 'n meer doeltreffende en volhoubare produksieproses verseker. Daarbenewens verseker die gebruik van 'n ekonomiese bymiddel soos arginien dat astaxantien op 'n groter skaal geproduseer kan word, wat aan die toenemende vraag in verskeie industrieë voldoen.

Verdere navorsing sal gedoen word om die optimale dosis en verbouingstoestande vir arginienaanvulling te ondersoek. Die doel is om 'n skaalbare en koste-effektiewe metode vir die grootskaalse produksie van astaxantien te ontwikkel. Met sy kragtige antioksidanteienskappe en verskeie toepassings hou astaxantien groot belofte in vir die verbetering van menslike gesondheid en welstand.