Euro Truck Simulator 2 DLC stel Modern Lines Paint Jobs bekend

Euro Truck Simulator 2 het 'n nuwe DLC genaamd die Modern Lines Paint Jobs Pack vrygestel, wat spelers in staat stel om hul vragmotors aan te pas met unieke en gekartelde ontwerpe. Die DLC bied ses ontwerptemas, insluitend Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner en Two Fold. Elke ontwerp kan op enige vragmotor in die simulator toegepas word en kan verder aangepas word met kleuropsies. Die verfwerk strek ook oor alle besitbare verfbare sleepwaens.

Die Modern Lines Paint Jobs Pack is beskikbaar op Steam vir £1.69/€1.99/$1.99. Spelers kan hul gunsteling ontwerp kies en hul vragmotors op die virtuele paaie laat uitstaan. Die vrystelling van hierdie DLC kom na onlangse voorskoue vir die komende Wes-Balkan DLC, wat nuwe veerbote en landmerke in die Ancona- en Bari-streke sal bevat.

Euro Truck Simulator 2 bied steeds nuwe inhoud en opdaterings aan om die spelervaring vir spelers te verbeter. Benewens die DLC's, het die speletjie onlangs spelers uitgedaag met 'n geen-GPS-uitdaging, wat 'n ekstra moeilikheidsgraad en realisme bygevoeg het vir diegene wat 'n groter uitdaging soek.

As jy 'n aanhanger van Euro Truck Simulator 2 is, is die Modern Lines Paint Jobs Pack 'n goeie manier om 'n bietjie flair by jou virtuele vragmotor-ervaring te voeg. Kies jou gunsteling ontwerp en pak die pad in styl!

Bron: SCS Sagteware