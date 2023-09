EU-waghonde soek terugvoer oor Microsoft se voorstel vir Activision Blizzard-oorname

By

Europese Unie-reguleerders vra insette oor Microsoft se hersiene planne om Britse regulatoriese goedkeuring te verkry vir sy verkryging van Activision Blizzard van $69 miljard. Die Europese Kommissie, wat die ooreenkoms reeds in Mei groenlig verlig het, vra terugvoer van dobbelmaatskappye om te bepaal of Microsoft se jongste voorstel aan die VK se Mededingings- en Markteowerheid mededingend sal wees.

Bronne wat vertroud is met die saak meld dat die voorgestelde remedie vir die VK daarop gemik is om die CMA te oortuig om sy aanvanklike veto van die transaksie om te keer. Ingevolge die nuwe voorstel sal Ubisoft Entertainment SA die regte kry om Activision-speletjies te versprei. Hierdie middel sal wêreldwyd van toepassing wees, behalwe in die Europese Ekonomiese Gebied.

Die Europese Kommissie het sy belangstelling uitgespreek om die ontwikkelings in die VK noukeurig te monitor en hul potensiële impak op die EU-saak te evalueer. Microsoft het egter nog nie kommentaar gelewer op hierdie jongste verwikkelinge nie.

Die CMA sal na verwagting sy besluit oor die oorname teen 18 Oktober neem. EU-waghonde hou die situasie noukeurig waar, en bykomende terugvoer van spelfirmas sal 'n deurslaggewende rol speel in die bepaling van die pad vorentoe vir Microsoft se verkryging van Activision Blizzard.

Hierdie artikel is gebaseer op inligting afkomstig van Bloomberg.