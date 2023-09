Enchanted Portals vrystelling vertraag op skakelaar

Enchanted Portals, 'n hoogs verwagte 2D-platform wat deur Cuphead geïnspireer is, het 'n vertraging aangekondig in die vrystelling daarvan op die Nintendo Switch. Oorspronklik geskeduleer om op 6 September bekend te stel, sal die speletjie nou "'n paar weke later" saam met die PS4- en Xbox One-weergawes van die speletjie vrygestel word, volgens ontwikkelaar Xixo Games Studio op Twitter.

Alhoewel die rekenaarweergawe van Enchanted Portals sy vrystellingsdatum op 5 September kon haal, was vroeë indrukke van die speletjie minder as wonderlik. Die Steam-gebruikersresensies sit tans op "Meestal Negatief", met baie gebruikers wat beheerprobleme as een van die hoofkwessies noem. Daar word gehoop dat die vertraging in die vrystelling van die Switch-weergawe die ontwikkelaars die nodige tyd sal gee om hierdie probleme aan te spreek en 'n beter spelervaring te lewer.

Enchanted Portals is 'n koöperatiewe 2D-platform wat die verhaal volg van twee nuweling-towenaars genaamd Bobby en Penny, wat tussen dimensies vasgevang is. Die speletjie bevat pakkende musiek, bekoorlike outydse kuns en onophoudelike komedie, wat 'n grillerige en vinnige spelervaring beloof. Spelers kan uitdagende platformfases, opwindende baasgevegte en 'n kragtige arsenaal van towerspreuke en skuiwe verwag om struikelblokke te oorkom en deur die spel te vorder.

Alhoewel die vertraging aanhangers wat gretig op die vrystelling gewag het kan teleurstel, is dit 'n noodsaaklike stap om te verseker dat die speletjie voldoen aan die kwaliteitstandaarde wat deur spelers verwag word. Bly ingeskakel vir verdere aankondigings rakende die nuwe vrystellingsdatum van Enchanted Portals op die Nintendo Switch.

Bronne:

– Nintendo Life: [ingebedde inhoud]

– Nintendo Alles: [bron]

– Stoom: [bron]